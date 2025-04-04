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Politika

Özgür Özel'e kurultayda sürpriz rakip! ''Adaylığını açıklayabilir''

6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay yapacak olan CHP'de Genel Başkanı Özgür Özel'e Baykal ve Kılıçdaroğlu cephesinden rakip geliyor. Müslim Sarı'nın cumartesi günü adaylığını duyurabileceği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ4 Nisan 2025 Cuma 07:40 - Güncelleme:
Özgür Özel'e kurultayda sürpriz rakip! ''Adaylığını açıklayabilir''
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CHP, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay yapacak. Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor.

CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, Müslim Sarı ile Berhan Şimşek'in CHP kurultayında genel başkanlığa adaylığını açıklayabileceğini söyledi.

Katıldığı TGRT Haber yayınında konuşan, "Oğuz Kaan Salıcı, 50 kişilik bir liste oluşturdu." diyen Yarkadaş, "Müslim Sarı cumartesi günü adaylığını açıklayabilir" dedi.

Müslim Sarı

Yarkadaş, "Aday olmak isteyen iki kişi Müslim Sarı ve Berhan Şimşek. Müslim Sarı, 600 delege ile aday olarak öne çıkabilir." ifadelerini kullandı.

CHP'de 518 delegenin Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini belirten Yarkadaş, "Bu ekibin başında Bedri Ağaç var. Delege içinde ağırlığı olan bir kişi. O yüzden Müslim Sarı ismini öne çıkardım. Yarın da bir grup milletvekili Kemal beye parti meclisi konusunda destek vermesini isteyecekler. Fakat Kemal beyin edindiğim bilgiye göre bu konuya da müdahil olmak istemediği söyleniyor." diye konuştu.

Sarı, geçmişte, CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin ekonomik politikaları üzerine çalışmıştı.

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