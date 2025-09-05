Özgür Özel'in akıl hocası firari FETÖ'cü Can Dündar çıktı

FETÖ firarisi Can Dündar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve parti yönetimine akıl vererek "sokak" çağrısı yaptı.

CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilirken, il başkanı Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin görevlendirildi. Mahkemenin verdiği bu kararı ise Özgür Özel tanımayacağını ilan etti ve 'Benim il başkanım Özgür Çelik'tir' dedi.

ÖZEL: MAHKEMENİN KARARINI TANIMIYORUZ!

Özgür Özel karar sonrası çıktığı bir televizyon programında, "Tabii mahkemenin verdiği karar, hukuken de siyaseten de yok hükmündedir. O mahkemenin verdiği kararın hiçbir tarafını tanımıyoruz. Zaten MYK kararı aldı, il başkanımız da MYK'dan hemen sonra orada bekleyen topluluğun MYK'mızın aldığı o kararı duyurdu. İl başkanımız görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.

SOKAK ÇAĞRISI YAPTI! TEHDİT ETTİ...

Özgür Özel sokağı işaret edip tehditte de bulundu. Özel, "Akıllarını başlarına toplasınlar. Dağılmaya da biliriz. Bana 'İnsanları sokağa mı davet ediyorsun' dediler. Bir saniye düşünmedim. Çünkü bir sürü ezberle ülke yönetmeye alışmışlar. 'İnsanları sokağa davet edemezsin.' Sokak dediğin yer, demokrasi, tepki ve protesto rejimidir." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AKIL HOCASI CAN DÜNDAR

Özgür Özel'in Türkiye'nin sinir uçlarına dokunan bu mesajlarının arkasında ise tanıdık bir isim çıktı. FETÖ'cü Can Dündar sosyal medyadan yaptığı bir yayında Özgür Özel ve yönetimine akıl verdi.

"BUNDA SONRA GÜCÜ GÜCÜ YETENE DÖNEMİDİR"

'Tek yol kaldı, sokak!' diyen Can Dündar, "CHP yönetimi yerinde bir çıkışla mahkeme kararını yok sayma kararı aldı, yani direnecek. Gürsel Tekin Pazartesi günü CHP il binasına girmeyi deneyebilir. CHP, tıpkı belediye binasını savunduğu gibi il binasını da kitle desteğiyle savunabilir. Hukuku ortadan kaldıranlar, itaatsizlik hakkının önünü açtı. Bundan sonrası gücü gücü yetene dönemidir, CHP'nin tek çıkışı var sokakta olmak, sokakta kalmak, sokaktan gelen meşru gücünü kullanmak." sözlerini kullandı.