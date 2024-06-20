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Politika

Özgür Özel'in akla ziyan atama inkarına AK Parti'den tepki: Vatandaşı kandırmaya çalışıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in akraba atamalarıyla ilgili, 'Bir tane böyle atama yok.' sözlerine 'CHP'li belediyeler eş dost akraba atamalarının merkezi haline gelmiş durumda. Şu an neredeyse tamamı göreve devam ediyor. CHP'li belediye başkanları Özgür Özel'i, Özgür Özel de vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Ama gerçekler gün gibi ortada.' cevabını verdi.

20 Haziran 2024 Perşembe 15:46 - Güncelleme:
Özgür Özel'in akla ziyan atama inkarına AK Parti'den tepki: Vatandaşı kandırmaya çalışıyor
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in EKOL TV yayınında CHP'li belediyelerle ilgili yaptığı, "akraba atamaları" açıklamasına tepki gösterdi.

CHP'deki akraba atamaları ile ilgili konuşan Özel, "Bir tane böyle atama yok. Ben CHP Genel Başkanı olarak bu konuda çok kararlı olduğumu söyledim. Yönetim anlayışımız da bu konuda aynı bu şekilde." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ ise X hesabından Özel'in o sözlerinin yer aldığı bir videoyu paylaşarak, "CHP'li belediyeler eş dost akraba atamalarının merkezi haline gelmiş durumda." dedi.

Hamza Dağ

CHP'li belediyelere atanan akrabaların neredeyse tamamının göreve devam ettiğine işaret eden Dağ, "CHP'li belediye başkanları Sn. Özgür Özel'i, Özgür Özel de vatandaşı kandırmaya çalışıyor." açıklamasında bulundu.

Dağ, şunları paylaştı;

"Hatırlarsanız Sn. @eczozgurozel belediyelerindeki usülsüzlüklerinden kişisel PR yapmak amacıyla üst perdeden akraba atamalarına karşı olduğunu belirten konuşmalar yapmıştı.

Sn. Genel Başkan bu konuda çok kararlı olduğunu söyledikten sonra dahi CHP'li belediyelerde eş dost akraba atamaları devam etti.

Geçen sürede kendisini ciddiye alan olmadı. CHP'li belediyeler eş dost akraba atamalarının merkezi haline gelmiş durumda.

Şu an neredeyse tamamı göreve devam ediyor. CHP'li belediye başkanları Sn. Özgür Özel'i, Özgür Özel de vatandaşı kandırmaya çalışıyor.

Ama gerçekler gün gibi ortada."

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