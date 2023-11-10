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Politika

Özgür Özel'in AYM önündeki küstah sözlerine AK Parti'den tepki: Haddini bil

Yargıtay'ın, Can Atalay için ‘hak ihlali' diyen AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması kurultayda terör suçluları Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam yollayan Özgür Özel'i kızdırdı. Halk iradesini hiçe sayarak AYM kapısının önünde Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanını hedef aldı. Sözlerine tepki yağdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Özgür Özel'in küstah sözlerine sosyal medyadan cevap verdi. AK Partili Dağ, 'Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin!' dedi.

10 Kasım 2023 Cuma 17:24 - Güncelleme:
Özgür Özel'in AYM önündeki küstah sözlerine AK Parti'den tepki: Haddini bil
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Cumhuriyet Halk Partisi, ne halk iradesi ne de kanun tanıdı... Sırf kendi çıkarına uygun karar vermedi diye yargı kararlarını bile sorguladı.

GENEL BAŞKAN DEĞİŞTİ KAFA HALA AYNI!

Partide 13 yıllık genel başkan değişse de bakış açısı hep aynıydı. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi hükümlüsü Can Atalay için 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması bahanesiyle seçilmiş hükümeti ve Cumhurbaşkanını hedef aldı.

SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI BİLE YAPTI

Daha önce sokağa çıkma çağrısı yaparak ülkenin huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan Özgür Özel, bu kez de soluğu Anayasa Mahkemesi önünde aldı. Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Yargıtay'ın kararı üzerinden Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanını hedef almaktan kaçınmadı.

GEZİCİLERE TEK LAF ETMEDİ AMA...

Gezi kalkışması ile ülkede darbe yapmaya kalkışanlara tek laf etmeyen Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef aldı. Başkan Erdoğan'a söylediği "Sen darbecisin, bu darbe girişimidir. Sen anayasanın o hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Bu, anayasayı askıya alma girişimi" sözlerine tepki yağdı. Vatandaşlar Özel'e "Kurultayda terörist isimleri sayanlar mı söylüyor bunu?" diyerek hedef aldı.

AK PARTİLİ DAĞ: DARBECİ ARIYORSAN AYNA SANA KILAVUZ OLACAKTIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Özgür Özel'in küstah sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi: AK Partili Dağ, "Memlekette yaşanan son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş. Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni olmanın vermiş olduğu heyecanla ağzından çıkanları kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır!" ifadelerini kullandı.

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