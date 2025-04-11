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Politika

Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı formülü! Kağıt üstünde aday

CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları sürerken, Genel Başkan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun devam etmesi halinde partide muhtemel Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinin 'kağıt üstünde aday'la devam edeceğini açıkladı.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2025 Cuma 14:50 - Güncelleme:
Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı formülü! Kağıt üstünde aday
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CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diplomasının iptali ardından da cezaevine girmesiyle yeni bir boyut kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçimlere İmamoğlu olmadan girilmesi halinde kağıt üzerinde resmi bir aday belirleneceğini, İmamoğlu'nun hapisten çıkması halinde ise Cumhurbaşkanlığı görevine getirileceği fikrini duyurdu.

Halk TV'deki yayına katılan Özel, İmamoğlu'nun aday olmaması halinde en yüksek oyu alan kişinin aday olacağını ifade ederek aday olan kişinin Ekrem İmamoğlu geldiğinde onun yerine geçeceğini belirterek şaşırtan bir senaryo ortaya koydu.

"ADAYIN KİM OLDUĞUNUN ÖNEMİ YOK"

Özel, canlı yayında "Adayın isminin kim olduğunun önemi yok" diyerek "Ekrem İmamoğlu'nun içerde olması halinde, o gün en yüksek oyu kim alacaksa o aday olur" dedi.

"YENİDEN SEÇİLMESİ İÇİN YAPILAN ADIM"

Özel "ama" diyerek, "O adaylık milletin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yerine bu süreçte olan siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkartmak onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmış bir adım" ifadelerini kullandı.

ADAYIN YERİNE GEÇMESİ SAĞLANACAK

Ekrem İmamoğlu'nun hapisten çıkmasından sonra aday kişinin görevini Ekrem İmamoğlu'na devrettirileceğini ifade ederek, "Aday olan arkadaşımız kimse Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir. Ekrem Bey'de yürütme görevi Başbakanlıksa Başbakanlık'a gelir. Cumhurbaşkanlığı ise Cumhurbaşkanlığı'na gelir" dedi.

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