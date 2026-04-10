İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,691
  • EURO
    52,2606
  • ALTIN
    6820.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Özgür Özel'in destek talebine İYİ Parti'den ret! Dervişoğlu CHP'ye kapıları kapattı
Özgür Özel'in destek talebine İYİ Parti'den ret! Dervişoğlu CHP'ye kapıları kapattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim çağrılarına destek bulmak amacıyla İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti ancak Müsavat Dervişoğlu'ndan beklediği desteği bulamadı. Dervişoğlu, iki parti arasındaki görüş ayrılıklarına dikkat çekerek Özel'e mesafeli bir tutum sergiledi. Bu tablo, Özel'in siyasi destek arayışında yalnız kaldığı yorumlarına neden oldu.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2026 Cuma 09:57 - Güncelleme:
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim çağrılarına destek toplamak amacıyla sürdürdüğü siyasi temaslarda İYİ Parti'nin kapısını çaldı. Ancak İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, görüşmede iki parti arasındaki fikir ayrılıklarını öne çıkararak CHP'nin talebine mesafeli durdu. Bu gelişme, Özel'in muhalefet cephesinde yalnız kaldığı değerlendirmelerini güçlendirdi.

ÖZEL'İN ARA SEÇİM TURU İYİ PARTİ'DE DUVARA ÇARPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ara seçim çağrılarına destek aramak için siyasi partileri ziyaret ediyor. Özel'in son durağı İYİ Parti Genel Merkeziydi. Ancak CHP Genel Başkanı Özel aradığı desteği tam olarak bulamadı. Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti ve CHP arasındaki görüş farklılıklarına dikkati çekti.

DERVİŞOĞLU'NDAN "FARKLI GÖRÜŞLERİMİZ OLABİLİR" ÇIKIŞI

CHP ara seçim çağrılarında beklediği muhalefetten beklediği desteği göremedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavvat Dervişoğlu görüş ayrılığına dikkati çekti.

Görüşme sonrası konuşan Dervişoğlu, "Tüm bunları konuştuk. Farklı siyasi partilerin genel başkanlarıyız. Farklı görüşlerimiz olabilir." dedi.

ÖZEL'İN ARA SEÇİMİ ZORUNLULUK GİBİ GÖSTERME ÇABASI

Özgür Özel ara seçim talebiyle siyasi partilere ziyaretlerde bulundu. Son durağı İYİ Parti Genel Merkezi'ydi. Özel ve Müsavvat Dervişoğlu baş başa görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. CHP Genel Başkanı ara seçimi bir anayasal zorunluluk gibi göstermeye çalıştı.

DERVİŞOĞLU CHP'YE KAPILARI KAPATTI

Özgür Özel, "Yapılmamasının anayasa ihlaline ortak olmak olacağını söylüyorlar." Dedi ama İYİ Parti'den beklediği desteği göremedi.

Dervişoğlu ise "Her yerde aynı düşünmek zorunda değiliz." şeklinde konuştu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.