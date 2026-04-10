CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim çağrılarına destek toplamak amacıyla sürdürdüğü siyasi temaslarda İYİ Parti'nin kapısını çaldı. Ancak İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, görüşmede iki parti arasındaki fikir ayrılıklarını öne çıkararak CHP'nin talebine mesafeli durdu. Bu gelişme, Özel'in muhalefet cephesinde yalnız kaldığı değerlendirmelerini güçlendirdi.

Görüşme sonrası konuşan Dervişoğlu, "Tüm bunları konuştuk. Farklı siyasi partilerin genel başkanlarıyız. Farklı görüşlerimiz olabilir." dedi.

Özgür Özel ara seçim talebiyle siyasi partilere ziyaretlerde bulundu. Son durağı İYİ Parti Genel Merkezi'ydi. Özel ve Müsavvat Dervişoğlu baş başa görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. CHP Genel Başkanı ara seçimi bir anayasal zorunluluk gibi göstermeye çalıştı.

Dervişoğlu ise "Her yerde aynı düşünmek zorunda değiliz." şeklinde konuştu.