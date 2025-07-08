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Politika

Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Aralarında CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de bulunduğu yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

AA8 Temmuz 2025 Salı 12:04 - Güncelleme:
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası TBMM'de
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CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'e ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın."

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