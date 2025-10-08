Özgür Özel'in fotoğraf hazımsızlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşist zihniyetinin dışa vurumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Grubumuzdaki tüm milletvekillerimize geçtiğimiz yasama yılındaki gayretlerinizden ötürü en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile dayanışma içinde ana muhalefet partisinin ve marjinal ekürilerinin meclisi tıkama girişimlerini sizler başarısızlığa uğrattınız.

Dün ikinci yılını dolduran Gazze soykırımında da Gazi Meclisimiz ve AK Parti grubumuz takdire şayan duruş sergilemiştir.

Dünya liderleriyle görüşmelerimizde Gazze'deki soykırım ve İsrail'in artan saldırganlığı hep ilk sıralarda yer alıyor.

Biz bir taraftan Dışişleri Bakanımız ve MİT Başkanımız, diğer taraftan muhataplarımızla sürekli temas halindeyiz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda barışa giden yolun önündeki en büyük engel İsrail'in saldırılarıdır. İsrail, Sayın Trump'ın açık çağrılarına rağmen olumlu atmosferi baltalayan saldırılarına devam etmektedirhttps://t.co/9oMYBPSgvP pic.twitter.com/bFPJBkGrph — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 8, 2025

Barış, tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek ne adildir ne doğrudur ne de gerçekçi bir yaklaşımdır. Barışa giden yolun önündeki en büyük engel İsrail'in saldırılarıdır.

Ateşkes ve adil bir barış tüm taraflar için en makul tercihtir.

Filistinli kardeşlerimizi de asla ve asla yalnız bırakmayacağız.

Bu vesileyle, 5 Ekim pazar günü 81 ilimizde Özgürlüğe yürüyen milyonlara teşekkür ediyor, Gazze için Sessiz Çığlık etkinliği düzenleyerek mazlumlara ses olan kadın Kollarımızı tebrik ediyorum.

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır.

Ana muhalefetin boş gündemlerle, içi boş tartışmalarla bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. AK Parti, fıtratı itibarıyla reformların partisidirhttps://t.co/9oMYBPSgvP pic.twitter.com/Y0MUrwudyg — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 8, 2025

"AK PARTİ REFORMLARIN PARTİSİDİR"

İçinde bulunduğumuz yasama yılına da birçok alanda kritik reformları hayata geçirdiğimiz bir dönem olarak tahayyül ediyoruz.

Yerel yönetimlerde, denge denetleme eksikliğinin can yakıcı sonuçlarına son dönemde yürütülen yolsuzluk operasyonlarında hepimiz şahit oluyoruz.

Milyarlarca lira, belediyelere çöreklenmiş akbabalara peşkeş çekilmiş ama ortada yatırımın kırıntısı bile yok.

Hizmet beklentisiyle yetkiyi veren halk, ancak büyüyen semiren banka hesapları kabaran bir avuç tufeyliden başkası değildir.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Muhalefet) Başkent halkına günlerdir Kerbelayı yaşatıyorlar. Sen önce çöpleri topla, sen önce vatandaşa su ver, sen önce milleti çöp dağlarından kurtar, sen önce rüşvet çamurunu bir temizlehttps://t.co/9oMYBPSgvP pic.twitter.com/EPqaawNw7P — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 8, 2025

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Beyefendi dün çıkmış, daha çöpünü bile düzenli toplayamadıkları milletten özür dileyeceklerine güya okul müdürlerine çağrı yapıyor. Öyle bir pişkinlik ki Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Ya sen önce çöpleri topla, sen önce vatandaşa su ver. Sen öne milleti çöp dağlarından, kokudan kurtar. Sen önce rüşvet çamurunu temizle. Sizin hiç insafınız, vicdanınız yok mu? 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan 3-5 sende çarçur ettiniz. şehirlerimizi 25-30 yıl öncesine götürdünüz. Özrü dileyeceğinize bir de yüzsüzce bize sataşıyorsunuz.

Beyefendinin ortaya saçılan her skandala bahanesi var ama millete hesap verecek cesareti ve saygısı yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet partisinin daha ilk gününde Meclisten firar etmesi tabi ki kendi bilecekleri iştir. Biz CHP'nin ne varlığıyla bahtiyar oluruz ne de yokluğuyla kahroluruz. CHP ve marjinal yoldaşları Meclis özel oturumundan kaçarak millete hürmetsizlik... pic.twitter.com/Ivx245Pmkq — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 8, 2025

YENİ ANAYASA MESAJI

Türk demokrasisini sivil damgalı yeni anayasa ile taçlandırma irademiz bugün de baki. Şartlar ne olursa olsun bu hedefimizden kopmadık ve kopmayız.

Darbelerden değil milletin irfanından beslenen, demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen sivil bir anayasa vatandaşlarımızın halen en büyük özlemidir.

Kim siyaseti dost düşman kavramları üzerinden tanımlıyorsa Türkiye'ye ve Türk demokrasisine ihanet ediyor demektir. Siyasette böyle bir ayrımı reddediyoruz.

Hiçbirimiz düşman değiliz millete hizmet yolunda farklı kulvarlarda koşturan rakipleriz. Demokrasi dairesi geniştir, bunu daraltmak kimsenin haddi değildir.

CHP'nin ne varlığıyla bahtiyar oluruz ne de yokluğuyla kahroluruz. Milli iradeye ve Gazi Meclise yönelik bir saygısızlık durumunda buna da kayıtsız kalmayız.

Fotoğrafa tepki CHP'nin faşist zihniyetinin dışa vurumudur. 'Ya bendensin ya karşıdan' siyasetinin somutlaşmış halidir.

Terör musibetinden ülkemizi kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini büyük bir sabırla devam ettiriyoruz.