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Politika

Özgür Özel'in ‘itibarsızlaştırma' çabası sonuçsuz kaldı! DMM: Açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik suçlamaları yalanlandı. DMM, Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı hedef alması, soruşturmaları ve soruşturma yapan makamları itibarsızlaştırmaya yönelik çaba içinde olduğunu belirtti. Öte yandan DMM, Özel'in eksik, yanlış ve yanlı bilgilendirildiğini de aktardı.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 18:50 - Güncelleme:
Özgür Özel'in ‘itibarsızlaştırma' çabası sonuçsuz kaldı! DMM: Açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylemlerinin "soruşturma makamlarını itibarsızlaştırmaya yönelik süregelen bir çabanın parçası" olduğu ifade edildi. Ayrıca Özel'in yaptığı açıklamaların kamuoyunda yanıltıcı algılar oluşturma amacı taşıdığı belirtildi.

DMM'nin resmi X hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şunlar yer aldı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı hedef alması, soruşturmaları ve soruşturma yapan makamları itibarsızlaştırmaya yönelik süregelen bir çabanın ürünüdür.

Sayın Özel'in yaptığı açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır; bilakis Sayın Özel'in eksik, yanlış ve yanlı bilgilendirildiğini göstermektedir. Şöyle ki;

1.⁠ ⁠İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek, 2019 yılında İstanbul'da Terör ve Örgütlü Suçlara bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevi dolayısıyla hassas bir görev icra etmiştir.

İBB Başkanlığı, kamu kurumları arasındaki iş birliği zemininde adli makamlara tahsis ettiği araçlar kapsamında İstanbul Adliyesine de çeşitli araçlar tahsis etmiştir.

Halihazırda İstanbul'da, başta İBB olmak üzere belediyelerin İstanbul Adliyesi ile bu kapsamda iş birlikleri devam etmektedir.

İstanbul Adliyesi'nin mevcut hâkim ve savcı servislerini de halen İBB iştirakleri karşılamaktadır ve bu uygulama devam etmektedir.

2.⁠ ⁠İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek, 2022 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısıyla birlikte bir yatçılık fuarının açılışına Adalet Bakan Yardımcısı olarak katılmıştır.

Sayın Gürlek'in idari bir makamda iken ilgili yat fuarına gerçekleştirdiği ziyaret nezaket gereğidir ve kamunun yerli üretime manevi desteği bağlamında gerçekleştirilmiştir.

Sayın Gürlek'in tamamen kamu görevi dolayısıyla davet edildiği bir programa iştirak etmesini Sayın Özel'in istismar etmesi açık bir manipülasyondur.

3.⁠ ⁠Yine ana muhalefet liderinin, İstanbul'da bütün izinleri alınmak suretiyle usulüne uygun olarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanını istismar etmesi sorumsuz bir tutumdur.

Başsavcılık makamına tahsis edilmiş bir lojmanın, halihazırda başsavcılık görevinde bulunan bir kişiye özel bir tahsismiş gibi gösterilmesi manipülatif bir yaklaşımdır.

Söz konusu lojman, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen lojmanlara benzer şekilde gayrişahsi bir mülk olarak kamu hizmetinde kullanılmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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