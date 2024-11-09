CHP Belediyeleri son günlerde konserlere harcadıkları milyonlarca liralarla anılıyor. Ankara'da Mansur Yavaş'ın Ebru Gündeş konserine 69, Mor ve Ötesi konserine de 71 Milyon Lira ödemesi hem CHP'yi hem de gündemi karıştırdı. Özgür Özel ise yeni bir algı çalışmasıyla gündemi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üzerinden yürütmeye kalkıştı.



24 TV'ye konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Özel'in algı çalışmasını, "Biri tarafından trollenmiş" şeklinde değerlendirdi.

"KAYAYA TOSLADILAR"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Zannediyorum köşeye sıkıştılar iyice. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Bu sıkışmışlığın içinden çıkmak için ortaya bir iddia atmak istediler. Tam bir kayaya tosladılar. Çünkü yayınladıkları bir liste var. EKAP'ın yani Kamu İhale Kurumunun yayınladığı bir liste vardı. Oradan ihale numaralarını da vererek 198 milyona Kocaeli Belediyesinin bir konser yaptığının delili olarak bir evrak gösterdiler. O evrakı biz de aldık. 198 milyon liraya sanatçı getirdikleri dediği ihale evrakı. Bu ihale bizim Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu organizasyon ihalesi. Burada gençlerimize yönelik belediyemizin yaptığı faaliyetlerdeki hizmetlerin bedeli... İhaleyi alan şirket de zaten kendi belediyemizin şirketi. Alınan hizmet konser hizmeti değil, yemek hizmeti, kamp hizmeti...

"BU BELGE İFTİRA BELGESİ"

"Belge diye gösterdikleri şey iftira belgesi" diyen Başkan Büyükakın, "O konseri ispat etsinler, eğer iddiaları doğruysa, Özgür Özel'in ifade ettiği gibi biz 198 milyon liraya bir sanatçı getirmişsek ve bu ispatlanırsa ben bugün istifa edeceğim. Ama yalansa ben Sayın Özel'in istifa edemeyeceğini biliyorum. Muhtemelen biri Özgür Özel'i trolledi. Çünkü içlerindeki kavga hiçbir zaman bitmiyor. Ankara'daki İstanbul'a, İstanbul'daki Ankara'ya... Sen-ben kavgası var, koltuk kavgası var." şeklinde konuştu.

"ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında, Özgür Özel'in kendisine bu hatayı yaptıranları ifşa etmesini söyleyerek 'özür dilenmesi gerektiğini' vurguladı. Büyükakın şöyle devam etti:

"En azından biraz nezaketleri varsa Kocaeli Büyükşehir Belediyesine attığı bu iftiradan dolayı özür dilemeye davet ediyorum kendisini. Çünkü açıkladıkları ihale evrakı Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığının gençlere yönelik ihalesi ve kendi şirketimizin yaptığı bir çalışma. Ama eğer ispatlarını yapamazlarsa 'müfteri' sıfatı kendilerinin siyasi hayatının sonuna kadar alınlarına yapışmış olur diyorum."

CHP ÇAMUR AT İZİ KALSIN POLİTİKASI MI SEYREDİYOR?

Eda Cabul Işık'ın "CHP sizce çamur at izi kalsın politikası mı seyrediyor?" sorusu üzerine Büyükakın, "E bu çok açık değil mi zaten? Mansur Bey'in Ankara'da yaptığı konsere ödediği iddia edilen ücret, gerçekten de bu sanatçıların rayiç bedeli belli. Bir konser yapmak istediğinizde bu sanatçıları getirmek istiyoruz deyin, adı geçen sanatçılarla ilgili 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon civarında ücret ödenmesi gerektiğini herkes öğrenebilir. Buradaki bedel maksimum 7 milyon liradır. Ama 70 milyon lira verilmiş. Bu aradaki fark nereye gitmiş? Bunu ispat etmeleri gerekir. Ama teftiş süreci başlattık diyorlar. Neyi teftiş ediyorlar. Burada bir gariplik var. Mesela 70 milyon verildiği sanatçı "Biz böyle bir para almadık" diyor. Aradaki fark nereye gitti bunları mı araştırıyorlar. İnsanın aklına bu sorular geliyor açıkçası. Böyle bir sıkışmışlığın arasında da acaba Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve diğer AK Partili Belediyelere iftira ederek bunun içinden çıkmaya mı çalışıyorlar. Çamur at izi kalsın, 'bir yalan daha söyleyelim, gündemi değiştirelim, onlar bu yalana cevap verirken bizim gündem unutulsun' gibi bir kurnazlık var."

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