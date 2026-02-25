Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem "çamur at izi kalsın" siyasetini sürdürdü hem de CHP'lileri hedef aldı. Öte yandan CHP'nin şaibeli kurultay davasında tanık olanları da "meczup" ilan etti.

Konuşmasında şaibeli kurultay davasında tanık olan CHP'lileri hedef alan Özgür Özel, tanıkların delege pazarlığını ortaya koyan ifadelerine siyaset dilini yerlere düşürerek cevap verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TANIK KORKUSU!

Parti içinde eleştiriye dahi tahammül edemeyen Özgür Özel, "Bak inanırsan sen de meczup olursun grup kürsüsünde kişilik tespiti yaparım." mesajı gönderdi.

Özel, diğer CHP'lileri de "Aklı başında hiçbir CHP'li bu meczuplarla ilgilenmesin." diyerek uyardı.

ÇAMUR AT İZİ KALSIN SİYASETİ

Grup toplantısında beklenen açıklamalardan biri de CHP Genel Başkanının Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili iddialarıydı. Özel geçtiğimiz hafta Bakan Gürlek'i hedef alarak, "Akın Bey'in mal varlığını bildirmesini bekliyorum bende var. Hodri meydan 1 haftanız var." demişti.

Geçen hafta Bakan Gürlek'in mal varlığı ile ilgili iddialar ortaya atan Özgür Özel "Ben açıklayacağım." demişti. Ama o konuşmanın üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen Özgür Özel grup toplantısında bu konuya hiç değinmedi.

CHP siyasetinin asıl niyetinin "çamur at izi kalsın" olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

