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Politika

''Özgür Özel'in telefonunu bilerek açmadım''... Bakan Tunç nedenini açıkladı

Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özel'in kendisini aradığı ve dönüş alamadığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç, Özel'in telefonlarını bilerek açmadığını belirterek, 'Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım. 78 kişiyi kaybettiğimiz acı olay üzerinden manipülasyon yapmasını büyük bir sorumsuzluk olarak gördüm' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 10:17 - Güncelleme:
''Özgür Özel'in telefonunu bilerek açmadım''... Bakan Tunç nedenini açıkladı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'daki yangına ilişkin 'bilirkişi ön inceleme raporu' olduğunu iddia ettiği bir belge paylaşmış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise belgenin 'korsan' olduğunu duyurmuştu. Yaşananlardan sonra Özgür Özel, Bakan Tunç'u aradığını fakat dönüş alamadığını söylemişti.

Özgür Özel'in iddiası sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TV100'deki programa konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a açıklamalarda bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN TELEFONUNU BİLEREK AÇMADIM"

Konuya ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Özgür bey bana ulaşamayan biri değil. Birçok konuda beni arar ve görüşürüz. Kendisi de bilir birçok unsurda yardımcı oluruz. Bu kez aradı evet ve ulaşamadı. Çünkü telefonunu bilerek açmadım. Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım" dedi.

"BÜYÜK BİR SORUMSUZLUK OLARAK GÖRDÜM"

"78 kişiyi kaybettiğimiz acı olay üzerinden manipülasyon yapmasını büyük bir sorumsuzluk olarak gördüm" diyen Bakan Tunç, "Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmamış, imzasız, korsan bir metni rapor diye paylaşıp sosyal medya mesajı yayınlamadan önce arayıp gerçeği öğrenmek isteseydi kendisini aydınlatırdım. Gerçek olmayan bir bilgiyi sırf soruşturmaya karşı kafa karışıklığı oluşturmak için yayması sonrasında beni araması bu konuda iyi niyetli olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"UCU NEREYE KADAR DOKUNURSA DOKUNSUN HESABI SORULACAK"

Bakan Tunç, "Öncesinde arayıp, 'Nedir gerçek?' diye sorması varken bunu yapmayarak gerçek niyetini aslında gösteriyor. Milletimiz müsterih olsun. İstanbul Teknik Üniversite'nin en yetkili profesörleri yangın yerinde incelemelerini yaptılar. Mevzuatımıza göre kimler sorumluyla, ucu nereye kadar dokunursa dokunsun, 78 canımızın hesabını yargı soracak. Sonuna kadar takipçisiyiz" dedi.

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