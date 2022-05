Özhaseki: PKK ve FETÖ'ye kucak açanlar şimdi NATO'ya girmek istiyorlar

Kocasinan Mimarsinan Mahallesi'nde yapılan açılışa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Finlandiya ve İsveç'in terör örgütlerine kucak açtıklarını ve şimdi de NATO'ya girmek istediklerini söyleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Açılışını yapacağımız tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Değerli başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'ı da tebrik ediyorum. Allah razı olsun, güzel bir tesis olmuş. Burada vatandaşlarımızın beklediği, sevecekleri güzel bir tesis yapmışlar. Ben şahsen Cumhurbaşkanımızın yakın bir mesafede arkadaşı olmaktan onur duyuyorum. Böyle bir insanı tanımaktan da Allah'a şükrediyorum. Gecesi yok, gündüzü yok. Toplantılarına yetişirken emin olun yoruluyoruz ama çok şükür bu ülkenin çalışmaya ihtiyacı var. Onu görüyoruz. O olmadan olmaz zaten. Şimdi de dikkat ederseniz şu gelişen olaylar karşısında da Türklerin tavrı çok net ve doğru bir tavır. Ukrayna ve Rusya arasındaki yaşanan ilişkilerde Türkiye'nin durduğu noktayı görüyoruz. Şimdi de Finlandiya ve İsveç'teki beyefendiler NATO'ya girmek istiyorlarmış. İstesinler. Senelerce Türkiye'ye kötülük yapanlar, PKK'ya FETÖ'YE kucak açanlar, onlara miting yaptırıp bizim bakanlarımıza Avrupa'ya girişi yasaklayanlar şimdi hizaya gelsinler de görelim bakalım. Cumhurbaşkanımız şimdi onların hepsini hizaya sokuyor. Bu bir liderliktir. Dün yurtdışına gittiğinde başka devlet adamları ile görüşürken 2 büklüm olan adam tipinden, bugün her gittiği ülkede dimdik, Türk Milleti'ni temsil eden Allah'a hamdolsun bir Cumhurbaşkanımız var" dedi.

Vali Gökmen Çiçek de, Kayseri'de hayal ettiklerinden fazlasını gördüğünü söyleyerek, "4 gün önce bu güzel şehre göreve başladım. Geldiğim andan itibaren de Kayseri'nin sokaklarında vatandaşlarımızla dertleşiyoruz, konuşma fırsatı buluyoruz. Kayseri'yi tanıma ve bir an önce işlere başlamak için planlamalar yapmaya çalışıyorum. Gerçekten belediyeciliğin her türlü yatırımları, işleri güzelse vali de rahat ediyor, atanan bürokrat da rahat ediyor. Ben bu rahatlığı yaşıyorum. Ben bakanımızı yıllar önceden takip ediyor ve belediyecilikle ilgili olan çalışmalarını biliyordum. İşin gerçeği belediye olarak yaptığı uygulamaların bir kısmını biz özel idare olan yerlerde uygulamaya çalışıyorduk. akanım Afyonkarahisar'a geldiğinde sohbet etmiştik ve daha sonra Kayseri'ye geldikten sonra bana dedi ki, 'Bir şey hayal et, o hayal ettiğin Kayseri'de vardır' dedi. 'Yoksa da başkanlar yapıyordur' dedi. Benim hayal etmediklerim de var burada" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise "Göreve geldiğimiz günden beri sosyal belediyecilik adına Kocasinanımızın her bölgesinde vatandaşımıza dokunacak hizmetler ürettik. Bunlardan bir tanesi de Kocasinan Akademi. Göreve başladığımız ilk günlerde ilk yaptığımız iş Yakut Mahallesi'ndeki bu tesisti ve orası hanım kardeşlerimize hizmet üreten bir tesisti. Bu tesisi ilk önce hanım kardeşlerimiz için yapmıştık. Bu kompleksin içerisinde bugün burada açacağımız tesisle de bundan sonrasında beyefendilerin spor yapabilecekleri bir tesisi daha vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, belediyecilik hizmetlerine hız kesmeden devam edeceklerini söyleyerek, açılan tesisin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.