Özhaseki'den Tekin'in sözlerine tepki: Allah böyle bir tehlikeden korusun

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki, Kayseri televizyonlarının ortak yayınına katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, Türkiye'nin gözü önünde bir oyun oynandığını, 7'li masa diye ifade ettiği muhaliflerin anlaşabildiği tek konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı olduğunu belirtti.

Masayı temsil edenlerin Türkiye'yi idare etme noktasında hiçbir konuda uzlaşamayacaklarını savunan Özhaseki, "Bunlar yıkım ekibi gibi. Haliyle orada iktidar olmakla ilgili millete herhangi bir şey söylemiyorlar. Nasıl idare edeceklerini söylemiyorlar. Ekonomide ne yapacaklarını asla söylemiyorlar çünkü aralarında ihtilaf çıkacak, bunu biliyorlar. Bulabildikleri bir tek kelam var, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diyorlar. Bunun biraz daha Türkçesini söyleyeyim ben, böyle deyince 2000 yılı öncesi tüm iktidarlar geliyor aklıma. 7'li koalisyon vadediyorlar. 7'li koalisyon bunun adı." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, CHP'li Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" yönündeki sözlerini eleştirerek "PKK'nın bir siyasi uzantısı var, o da HDP. 'HDP'ye bakanlık verilebilir' gibi söylemde bulunmaya başladılar. İşte kimi zaman Gürsel Tekin, kimi zaman başkaları söylüyor. Ben de soruyorum, PKK'nın bir siyasi uzantısı HDP'ye, Milli Savunma Bakanlığını verir misiniz, İçişleri Bakanlığını verir misiniz? Allah böyle bir tehlikeden korusun." açıklamasını yaptı.

- KHK'LILARIN TEKRAR İADESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılar ile ilgili açıklamalarına da değinen Özhaseki, "Şimdi KHK'da işine son verilenler kimler diye bir soru başlığı atalım. Evet, ihtilale karışanlar hapis cezası aldı, içerdeler. Sonra FETÖ'cü olduğu mahkeme kararı ile tespit edilenlerin işine son verildi. Nereden uzaklaştırıldılar, askeriyeden uzaklaştırıldılar. Polislikten, hakimlikten, valilikten, kaymakamlıktan uzaklaştırıldılar. Kılıçdaroğlu'na soruyorum, vatandaşlarımızı bombalayanları yeniden işe alıp onları pilot mu yapacak? Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye düşmanlık edeceğim derken, milletimizi yani Türkiye'yi ataşe atıyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısında samimi olmadığını savunan Özhaseki, kendisine böyle bir girişimde bulunmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Gerçekten düşüncelerin de samimi ise toplumda çıkacak diyecek ki 'Evet, birisi geldi, kumpas kurmuş. Beni de inandırdılar. Ben de çıktım suçladım ama özür dilerim, doğru değilmiş, haksızlık etmişim. Haseki Başkan hakkını helal etsin.' derse emin olun topluma itiraf ettiği için doğruyu söylediği için o kadar canım yandığı halde hakkımı helal ederim. Ama telefonda söylerse asla hakkımı helal etmem, öyle bir şey yok. Toplum içinde yapılan ayıbın iki kişilik özrü olmaz. İnsanlara envaiçeşit iftiralar edip, 40 yalan söyleyip devam edeceksen helalleşme olmaz bunda. Toplumda o kadar helalleşecekleri insanlar var ki saymakla bitmez."

Özhaseki, seçimlerde yeniden milletvekili olup olmayacağı yönünde yöneltilen bir soru üzerine, şöyle devam etti:

"Uygun görülüyorsa devam ediyorum. Yani ille bir şey olmak istiyorum diye çırpınan bir yapım yok. Yenilenmenin esas olduğuna inanıyorum. Yeni simaların gelmesinin, yeni yüzlerin gelmesinin, istekle, iştahla koşturmalarının çok doğru olduğuna da yürekten inanıyorum. Bunu söylerken milletvekili arkadaşlarımdan bir şikayetim mi var? Hayır, yok. Emin olun 20-25 yıldır bu işin içindeyim, emin olun bizim milletvekillerimiz gerçekten yüz akımız. Hiçbirisinin kötü bir işini görmedik. Hırsızlığını, yolsuzluğunu, arsızlığını görmedik. Nihayetinde karar verici olan bir üst kurul var partide ve de Sayın Cumhurbaşkanı'mız var. İnşallah hayırlısı olsun diye de temennide bulunuyorum. Ben kendi adıma söylüyorum, benim yerime gençler gelsin."