Özkoç'un 'Soylu' paylaşımına Turan'dan 'Menderes' göndermeli cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin bir kaçış planında olduğunu iddia edip, kamuoyuna açık belgelerle yeni bir algı operasyonuna girişmişti.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına AK Parti'den peş peşe sert tepki gelirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak tepkisini tek kelimeyle gösterdi. Bakan Soylu, paylaşımına 'Yalancı' notunu düştü.

ENGİN ÖZKOÇ'A TEPKİ: GEÇTİ O GÜNLER KENDİNİZE GELİN

Paylaşımı hazmedemeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'Kaçamayacaksın Soylu' ifadeleriyle, Bakan Soylu'nun paylaşımına benzer bir görsele yer verdi.

Özkoç'un skandal paylaşımına, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, oldukça sert sözlerle tepki gösterdi.

Özkoç'un paylaşımını alıntılayan Turan, "Yani?! Rahmetli Menderes'e yaptığınız gibi önce asacak, sonra da yağlı urgan parasını ailesinden mi isteyeceksiniz?! Korkmuyoruz saçma sapan tehditlerinizden. Geçti o günler kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.