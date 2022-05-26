İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2022 Perşembe / 25 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3741
  • EURO
    17,5332
  • ALTIN
    971.407
  • BIST100
    2418.1
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Özkoç'un 'Soylu' paylaşımına Turan'dan 'Menderes' göndermeli cevap
Politika

Özkoç'un 'Soylu' paylaşımına Turan'dan 'Menderes' göndermeli cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alarak 'kaçacak' iftirasını devam ettiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aynı iftirayla Bakan Soylu hakkında paylaşım yaptı. Skandal paylaşıma cevap AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 07:54 - Güncelleme:
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin bir kaçış planında olduğunu iddia edip, kamuoyuna açık belgelerle yeni bir algı operasyonuna girişmişti.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına AK Parti'den peş peşe sert tepki gelirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak tepkisini tek kelimeyle gösterdi. Bakan Soylu, paylaşımına 'Yalancı' notunu düştü.

ENGİN ÖZKOÇ'A TEPKİ: GEÇTİ O GÜNLER KENDİNİZE GELİN

Paylaşımı hazmedemeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'Kaçamayacaksın Soylu' ifadeleriyle, Bakan Soylu'nun paylaşımına benzer bir görsele yer verdi.

Özkoç'un skandal paylaşımına, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, oldukça sert sözlerle tepki gösterdi.

Özkoç'un paylaşımını alıntılayan Turan, "Yani?! Rahmetli Menderes'e yaptığınız gibi önce asacak, sonra da yağlı urgan parasını ailesinden mi isteyeceksiniz?! Korkmuyoruz saçma sapan tehditlerinizden. Geçti o günler kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.