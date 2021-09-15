İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2021 Çarşamba / 8 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,434
  • EURO
    9,9781
  • ALTIN
    488.313
  • BIST100
    1438.51
Politika

Özrü kabahatinden büyük! CHP'den pişkin savunma

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir'de kurtuluş günü kutlamaları sırasında genç bir kıza kara çarşaf giydirip zincire vurulmasıyla ilgili tüm Türkiye'yi sarsan skandal görüntüleri savundu.

Sabah15 Eylül 2021 Çarşamba 12:20 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 12:20
ABONE OL

Edremit'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kapsamında kurtuluş şenlikleri düzenlendi. Düzenlenen gösterilerde, Türk kadının temsil eden genç bir kıza kara çarşaf giydiren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), genç kızı zincire vurarak Türk kadınına ağır hakaret içeren görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Yaşanan skandalın ardından Türk kadınının tarihin hiçbir döneminde zincire vurulmadığı ve vurulamayacağı hatırlatılarak tepki gösterilmişti. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından gösteriyi düzenleyen dernek üyeleri hakkında soruşturma başlatılmış ve Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ise merkeze alınmıştı.

CHP'DEN PİŞKİN SAVUNMA

Özellikle de kadınlar tarafından tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulunan CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, yaşananların siyasi bir algı operasyonu olduğunu söyledi.

Türk Kadınına yapılan hakareti görmezden gelen Sarı, "AK Parti Hükümeti Balıkesir'in kurtuluş günü kutlamalarına gölge düşürmeye çalıştı" diyerek bir başka skandal açıklamaya imza attı.

"GÖSTERİLEN TAVIRLAR YERSİZ"MİŞ

Sabah'ın haberine göre, Yaşananların bir mizansen olduğunu savunan CHP'li Sarı, "Kurtuluş gösterileri sırasında kara çarşaf ve zincir kullanılan gösteriye verilen tepkiler yersizdir. Bu olaya siyasi bir anlam yüklemeye çalıştılar. Algı yaratma çabasına girdiler. Oysa orada bir mizansen var" diyerek Türk kadınına zincir vurulmasını önemsemedi ve küçümsedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.