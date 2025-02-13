Pakistan Başbakanı Şerif, "Türkiye-Pakistan İş Forumu"nda konuştu.

Pakistan Başbakanı Şerif, "Burada çok büyük bir lider (Erdoğan) var, sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının lideri. Liderliğinden ve niteliklerinden çok büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.