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Politika

Pakistan Başbakanı Şerif: Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam dünyasının lideri

'Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuşan Pakistan Başbakanı Şerif, 'Burada çok büyük bir lider (Erdoğan) var, sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının lideri. Liderliğinden ve niteliklerinden çok büyük onur duyuyoruz.' dedi.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Pakistan Başbakanı Şerif: Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam dünyasının lideri
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Pakistan Başbakanı Şerif, "Türkiye-Pakistan İş Forumu"nda konuştu.

Pakistan Başbakanı Şerif, "Burada çok büyük bir lider (Erdoğan) var, sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının lideri. Liderliğinden ve niteliklerinden çok büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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