AA 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:10 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:14

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Çavuşoğlu ile Alvi, başkent İslamabad'da Cumhurbaşkanlığı binasında bir araya geldi.

Pakistan ile Türkiye’nin çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ve iki ülkenin bundan memnun olduğunu ifade eden Alvi, Ankara ve İslamabad’ın ekonomik ve kültürel ilişkileri artırması gerektiğine işaret etti.

Alvi, Türkiye’nin Pakistan’da 1 milyar doların üzerinde yatırımı bulunduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu belirterek Türk iş insanlarının Pakistan’daki yatırım fırsatlarından yararlanmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye’ye Cammu Keşmir’deki ilkesel duruşu için teşekkür eden Alvi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Keşmir meselesini gündeme getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarını iletmesini istedi.

Alvi, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile küresel düzeyde mücadelesine dikkati çekerek Ankara’nın Pakistan ve başka ülkelere bu konuda yardım ve destek sağladığını kaydetti.

- Dağlık Karabağ teşekkürü

Çavuşoğlu da Türkiye’nin, Pakistan ile ticari ilişkileri geliştirmek istediğini ve Türk şirketleri Pakistan’da yatırım yapmaya teşvik etmeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye’nin uluslararası arenada Pakistan’ı desteklemeyi sürdüreceğini kaydeden Çavuşoğlu, Pakistan’ın Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan’a desteğine de teşekkür etti.

Her iki taraf, İslamofobi, nefret suçları ve İslam’a karşı diğer hoşgörüsüzlükler ile mücadelede ortak girişimler konusunda yakın çalışmanın önemini vurguladı.