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Politika

Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve çok sayıda siyasetçi, İstanbul'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'ye taziyelerini iletti.

IHA13 Kasım 2022 Pazar 19:31 - Güncelleme:
Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
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İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından Pakistan, Türkiye'ye taziyelerini iletti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, "Pakistan hükümeti ve halkı, hayatlarını kaybeden kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerini iletiyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyor" dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari ise, söz konusu patlama nedeniyle "derin üzüntü duyduğunu" ve Pakistan'ın Türk halkıyla "tam dayanışma" içinde olduğunu aktardı.

Pakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, "Dünya terörizmi ve aşırıcılığı sona erdirmek için pratik önlemler almalı" ifadelerini kullanarak, masum insanlara saldırmanın "affedilemez" olduğunu vurguladı. Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan ise yayınladığı video mesajında, patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yaralılara acil şifa diledi.

İstanbul Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
  • Pakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari
  • istiklal caddesi

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