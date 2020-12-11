Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Seccad Gazi: Hindistan'ın BMGK geçici üyeliği hayırlı olmayacak

AA 11 Aralık 2020 Cuma 11:15 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 11:17

Seccad Gazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesini değerlendirdi.

Hindistan'ın geçici üyeliğinin, Keşmirliler ve Pakistan'ın hayrına olmayacağını vurgulayan Seccad Gazi, "Yeni Delhi, bölgede yasa dışı işgal gündemini sürdürmek amacıyla Keşmir'deki duruma ilişkin herhangi bir olası değerlendirmeyi sınırlandırma çabalarını sürdürecek." dedi.

Hint diplomasisinin, Keşmirlilere verilen manevi, diplomatik ve siyasi desteği büyütmemesi için Pakistan'ı ikna etme, caydırma ve Pakistan'ın cesaretini kırma amacı taşıdığını ifade eden Seccad Gazi, Hindistan'ın BM Güvenlik Konseyi'ndeki konumunu, terörü gölgelemek ve yasa dışı işgal gündemini ilerletmek amacıyla Keşmir'deki mevcut durumu muhtemelen güçlendirmek için kullanacağının çok açık olduğunu dile getirdi.

Seccad Gazi, "Yeni Delhi'nin puan kazanmaya ve durumu Pakistan için olabildiğince zorlaştırmaya çalışacağını" ifade etti.

- Hindistan'a devlet terörizmi suçlaması

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi ayrıca Yeni Delhi yönetimini son dönemde ülkesinde düzenlenen terör saldırılarını finanse etmek ve yönetmekle suçladı.

Büyükelçi Sirus Seccad Gazi, Pakistan'ın bu konuda hazırladığı dosyanın "Hindistan'ın çeşitli terörist gruplarla bağının" giderek derinleştiğini ve Yeni Delhi'nin "devlet politikasının bir aracı olarak terörü içselleştirdiğini" gösterdiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, kasım ayında Hindistan'ın "terörü finanse etmekle" suçlandığı dosya hakkında BMGK'nın 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın büyükelçilerine başkent İslamabad'da bilgi vermişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'da terörü finanse ettiğine dair "kesin kanıtlardan oluşan dosyanın” büyükelçilere teslim edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Pakistan kasım ayı sonunda dosyayı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de teslim etmişti.

-Hindistan'ın BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi

Hindistan, haziran ayında Norveç, İrlanda ve Meksika ile Ocak 2021'den itibaren iki yıllığına BMGK geçici üyeliğine seçilmişti.

Pakistan, Hindistan'ın geçici üyeliğine karşı itirazını yineleyerek Hindistan'ın üyeliğe seçilmesinin soru işaretlerine yol açtığını vurgulamıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayşe Faruki, "Hindistan'ın konseye seçilmesi soru işaretleri doğurmuştur. Güvenlik Konseyi, dünyada barışın ve güvenliğin sağlanmasıyla sorumludur. Üye ülkeler adına konseyin bu amaç doğrultusunda hareket etmesi, güvenilirliği ve meşruiyeti için önemlidir." ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan'ın başta Keşmir sorunu olmak üzere birçok konuda BMGK kararını ihlal ettiğini söyleyen Faruki, "Hindistan, konseyin başta BM gözetiminde Keşmir'de yapılması kararlaştırılan plebisit kararları dahil birçok kararını ihlal etmektedir." demişti.

Faruki, Hindistan'ın Güvenlik Konseyi'nin Keşmir'in demografik yapısının değişmemesi kararına da aykırı hareket ettiğini belirterek, "Hindistan'ın demografik yapıyı değiştirme girişimleri konsey kararlarının, uluslararası hukukun ve 4'üncü Cenevre Konvansiyonu'nun açık ihlalidir." şeklinde konuşmuştu.

Hindistan'ın Keşmir konusu dışında azınlıklar konusunda da birçok uluslararası yasayı ihlal ettiğini aktaran Faruki, Pakistan, bölgesel ve küresel konularda, uluslararası barış ve güvenlik hedeflerini ilerletmek için Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleriyle çalışacağını kaydetmişti.

