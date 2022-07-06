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Politika

Paniğe kapıldılar: Türkiye, NATO'dan çıksa felaket olur

Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın üyelik talebiyle ilgili NATO'da sürdürdüğü diplomasi yankılanmaya devam ederken, İngiliz Financial Times yazarı Gideon Rachman, 'Türkiye'siz NATO stratejik bir felaket olur.' yorumunu yaptı.

6 Temmuz 2022 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın üyelik talebiyle ilgili NATO'da sürdürdüğü etkili diplomasi Batı medyasında yankılanmaya devam ediyor.

İngiliz Financial Times'da Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan bir yorumda Başkan Erdoğan'ın, Batılı ülkelerin terörle mücadele konusundaki ikiyüzlü tutumlarını gözler önüne seren diplomatik atağından duydukları rahatsızlık ifade edilirken, Türkiye'nin NATO'daki vazgeçilmez konumunun da altı çiziliyor.

Gazetenin yazarlarından Gideon Rachman, "NATO, Türkiye'siz daha iyi olmaz mı? Kesinlikle hayır. Bu hukuken mümkün olsa da, stratejik bir felaket olur. Türkiye Rusya'nın müttefiki olursa Ukrayna denize çıkışı olmayan bir kara ülkesi olacak ve Rusya Akdeniz'in kapılarına dayanacak. Ortadoğu'daki güvenlik dengesi de bozulacak" ifadelerini kullanıyor.

  • İngiliz Financial Times
  • Gideon Rachman
  • NATO

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