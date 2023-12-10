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Politika

Paralel CHP... İşte Özel'in Kılıçdaroğlu ziyaretinin perde arkası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimde ittifak yapmak için kapısını çaldığı İyi Parti'den olumsuz cevap aldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi dikkatlerden kaçmazken CHP'li isim ziyaretin perde arkasını anlattı. Özel'in partinin tamamını kucaklayamadığını bildiğini dile getiren CHP'li isim, 'Özel, Kemal Bey'le arasını iyi tutarak zaman kazanmak istiyor' cevabını verdi.

10 Aralık 2023 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Paralel CHP... İşte Özel'in Kılıçdaroğlu ziyaretinin perde arkası
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirdiği ziyareti kaleme alan Sabah Gazetesi Mahmut Övür, CHP'li bir ismin konuyla ilgili açıklamalarına bugünkü köşe yazısında yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun ofisine gidip dönen bir CHP'li, Beyaz Saray'a atıf yaparak "Saray değil belki ama küçük de sayılmaz, ihtiyaca cevap veriyor. CHP'de boşluk var ki burası dolup taşıyor. Kemal Bey, CHP'yi ve ittifak siyasetini bir noktaya getirdi. Hem CHP'yi yüzde 25'lerde tuttu hem de ittifakla 11 büyükşehrin kazanılmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

Özel'in ziyareti nezaket ziyareti miydi? sorusuna ise CHP'li isim, "İlgisi yok. Özel de farkında, partinin tamamını kucaklayamadığını, kurultayda verdiği önseçim ve tüzük değişikliği sözünü tutmadığını biliyor. Çünkü İmamoğlu izin vermiyor. Özel, Kemal Bey'le arasını iyi tutarak zaman kazanmak istiyor" cevabını verdi.

İmamoğlu'nun CHP planlarını da ifşa eden isim, "Ekrem Bey'in CHP ile işi bitti. Kazanırsa kendisini CHP'nin üstünde bir yere koyacak. Hedefi partiler ve CHP üstü bir siyasi aktör olmak. Özel de CHP'yi sola çekip yüzde 17-20'lik bir parti yapmak istiyor. DYP-SHP modeli gibi. Ama bunu başaramayacaklar. Çünkü İmamoğlu, İstanbul'un hiçbir sorununu çözmedi. Buna rağmen kazanacağını sanıyor. Ben ona, 1989'da hayal kırıklığı yaşayan Dalan'la görüşmesini öneririm. Bebek Parkı'nda kimin omzuna yaslanıp ağladığını dinlesin" ifadelerini kullandı.

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