Paris'te öldürülen 3 teröristi savundu, PKK’nın katlettiği sivilleri unuttu!

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Paris'te öldürülen 3 teröristi savundu, terör örgütü PKK’nın katlettiği sivilleri unuttu!

Paris’te öldürülen 3 PKK’lı kadın terörist için, “Onların yaşam hakkını savunuyorum” diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, terör örgütü PKK’nın katlettiği siviller için sessiz kalması tepki çekti.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir TV programında açıklamalarda bulundu. Paris’te 2013’te öldürülen PKK’lı Sakine Cansız, Leyla Söylemez ve Fidan Doğan ile ilgili geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatılan Kaftancıoğlu, teröristlerin öldürülmesini kınadığını söyledi. Kaftancıoğlu “Ben bir yaşam hakkı savunucusuyum. Suçu ne olursa olsun herkesin yargılanma hakkı vardır. Ne olursa olsun siz 3 kadını Avrupa’nın merkezinde vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım. Bu kişilerin suçu ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım” dedi.  
 
ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLDÜ 
 
PKK’lı teröristlerin öldürülmesini  ‘yaşam hakkı’na bağlayan Kaftancıoğlu’nun PKK’nın katlettiği siviller için tek kelime etmemesi dikkat çekti. Kaftancıoğlu geçtiğimiz 15 Temmuz’da Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde anne babasının gözleri önünde terör örgütü PKK’nın döşediği EYP’nin patlaması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda için tek bir mesaj bile paylaşmadı. 
 
 
NEREDE İNSAN HAKLARI 
 
Kaftancıoğlu Erbil’de restoranda yemek yediği sırada teröristler tarafından kurşunlanarak öldürülen diplomat Osman Köse için de ne bir taziye mesajı ne de bir açıklama yaptı. Son olarak dün Şemdinli’de teröristlerin yola döşediği EYP’yi infilak ettirmesiyle sivil şoför İlhami Çelik can verdi. Sivil ölümlerle ilgili insan hakları savunucusu olduğunu iddia eden Canan Kaftancıoğlu, Çelik’in katledilmesine de ter bir söz edemedi. 
 
HDP'yle ortak çözüm süreci
 
Çözüm süreci ile ilgili de partisi adına açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu HDP’nin ve PKK yöneticilerinin sloganı olan “demokrasi ittifakı”ndan bahsedip şunları söyledi: “Demokrasi İttifakı, İstanbul’da da Türkiye’nin birçok yerinde de hukuk çatısı altında, adalet çatısı altında bir araya gelen ve ortak hak arayışında yan yana durabilen insanların ortaya çıkardığı bir sonuç. Bu yan yana durabilme hali, elbette gelecekte de Kürt sorunu gibi birçok sorunun çözümüne de vesile olacaktır.” 
 
(Akşam)

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