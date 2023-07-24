14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP "gizli darbe" toplantısı skandalıyla çalkalanıyor. İmamoğlu'nun, partinin ağır toplarıyla Zoom üzerinden yaptığı toplantı internete sızdırıldı. Görüntülerde İmamoğlu ve parti içindeki destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek için bir dilekçe hazırlığı yaptığı görüldü.

GİZLİ TOPLANTI SIZDI

CHP'deki gelişmeler tam sürat devam ederken İmamoğlu'nun gizli toplantısı internete sızdırıldı. Görüntülerde CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.

GÖRÜNTÜLERİ KAYDA ALAN BELLİ DEĞİL

Bu gelişmeler yaşanırken YouTube'ta yayınlanan bir video bomba etkisi yarattı. Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi kafasına koyan İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen online toplantının görüntüleri kimin kayda aldığı bilinmiyor.

CHP'DEKİ KRİZDE YENİ PERDE

CHP çalkantılı günler geçirirken, Sözcü yazarı İsmail Saymaz bir yeni gelişmeyi daha aktardı. Gelişme, bu kez Gökhan Günaydın'ı kapsıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sızdırılan zoom toplantısından sonra İmamoğlu ile hareket eden Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.

ZOOM TOPLANTISINDA SÖZ ALDI

Kılıçdaroğlu'nun 5 gün önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e Gökhan Günaydın ile ilgili kararını bildirdiğini ve Özel'in de bu gelişmeden Günaydın'ı haberdar ettiği aktarıldı. Aktarılan bir diğer bilgiye göre ise söz konusu toplantıda İmamoğlu'nun, "Gökhan Bey, Parti Meclisi galiba sizin tarafta yürüyordu değil mi yanlış mu biliyorum?" sorusu, Günaydın'ın da bilgilendirme yapması Kılıçdaroğlu'nda bardağı taşıran damla oldu.

GÜNAYDIN İTİRAZ EDECEK

Bir diğer yandan İsmail Saymaz'ın yazdığı detaylar arasında Gökhan Günaydın'ın MYK toplantısına katılacağı, hakkındaki karara itiraz edeceği biliniyor. Akıllardaki bir soru da Gökhan Günaydın gibi Özgür Özel'in de toplantıda bulunması.

Peki Günaydın gibi, Özel'e de bir yaptırım gelecek mi? CHP'li yetkililer bu soruya, "Özel söz almıyor, onun bir görevi yok. Biz toplantıya katıldıkları için tavır almıyoruz. Günaydın'ın bir görevi olduğu için tavır alıyoruz" cevabını verdi.