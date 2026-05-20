Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir devam eden sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamayla bozdu. Kılıçdaroğlu paylaşımında siyasette ahlak, vicdan ve temiz yönetim vurgusu yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin "kirlenmişliğin sığınağı olamayacağını" söyledi.

"SİYASETİ TEMİZ TUTMAK NAMUS BORCUDUR"

Kılıçdaroğlu açıklamasında siyasetin ahlak ve vicdan temelinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur" ifadelerini kullandı.

Bu sorumluluğun özellikle CHP'liler için daha büyük anlam taşıdığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalnızca bir siyasi parti değil, aynı zamanda Türkiye'nin mücadele ruhunu temsil ettiğini dile getirdi.

"CHP KOCA BİR ÇINARDIR"

Partinin tarihine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçmişte darbeler, baskılar ve kapatmalarla karşılaştığını ancak hiçbir zaman teslim olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir; kapatılmıştır, teslim olmamıştır" dedi.

"KİRLENMİŞLİĞİN SIĞINAĞI ASLA OLAMAZ"

CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan bir emanet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, partinin "haramın ve kirlenmişliğin sığınağı" olamayacağını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz."

"BENİ İYİ DİNLEYİN"

Kılıçdaroğlu, kendisinden susmasını veya farklı açıklamalar yapmasını bekleyenlere de mesaj verdi. "Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez" diyen Kılıçdaroğlu, tehdit ve iftiralardan etkilenmeyeceğini belirtti.

"BEN HAKİKATİN YANINDA DURURUM"

Kılıçdaroğlu açıklamasının sonunda, "İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum" ifadelerini kullandı.

Eski CHP lideri paylaşımını, "Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın. Rehberimiz vicdanımız olsun" sözleriyle tamamladı.