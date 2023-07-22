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Politika

Parti içi muhalefet ile boğuşan Kılıçdaroğlu iftiraya sarıldı! Bakan Uraloğlu'ndan tepki

Bakan Uraloğlu, Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü'ne yönelik mesnetsiz açıklamalarından sert tepki gösterdi. Bakan Uraloğlu, 'Uğradıkları hezimet sonrası parti olarak içine düştükleri durum yeterince vahimken ve parti içi muhalefet ile boğuştukları alenen ortada iken bu yaptıkları suni gündem oluşturma stratejisi, akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir yaklaşımdır' ifadelerini kullandı.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 08:51 - Güncelleme:
Parti içi muhalefet ile boğuşan Kılıçdaroğlu iftiraya sarıldı! Bakan Uraloğlu'ndan tepki
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü'ne yönelik iddialarına sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile cevap verdi.

Bakan Uraloğlu, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yönelik yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir televizyonda canlı yayın konuğu olan Ülkemizin Ana Muhalefet Partisi Lideri, Bakanlığı sorumluluğunda bulunan "Osmangazi Köprüsü"ne ilişkin mesnetsiz açıklamalarda bulunmuştur.

"YALAN SİYASETİ"

Türkiye Yüzyılı'na yakışan birbirinden görkemli ulaşım projelerin' sürekli çirkin siyaset anlayışına meze yapmaya çalışan yaklaşımları ve yalan siyasetindeki bu ısrarı üzerine, bize de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtmeliyiz ki, ana muhalefet liderinin dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değildir. "Büyük ve Güçlü Türkiye"nin inşasında pay sahibi olan projelerimizi ve Türkiye'nin daha da büyümesi için hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlarımızı 2023 hedeflerimiz ve 2053 vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi aziz milletimizin bilmesini istiyoruz.

"SUNİ GÜNDEM OLUŞTURMA STRATEJİSİ"

Son seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi neticesi yaşadıkları buhran ve uğradıkları hezimet sonrası parti olarak içine düştükleri durum yeterince vahimken ve parti içi muhalefet ile boğuştukları alenen ortada iken bu yaptıkları suni gündem oluşturma stratejisi, akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir yaklaşımdır.

Kendisine en kısa sürede yapıcı, milletimizin gelişimine katkı sağlayacak bir muhalefet anlayışın' benimsemesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; kendisi gibi nice torun sahibi dedelerin, evlat sahibi ana babaların kavuşmasına vesile olan Osmangazi Köprüsü benzeri daha nice mega proje ve hizmet ile ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz."

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