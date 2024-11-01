Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK ile olan bağlantısı nedeniyle görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaptı.

Özgür Özel'in çağrısıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda da Özer'e destek mitingi düzenlendi.

BİRÇOK İSİM KATILMADI

Özgür Özel'in çağrısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal cevap vermedi.

YAVAŞ'I HEDEF ALDILAR

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın sosyal medya hesapları, Mansur Yavaş'ı hem İstanbul'daki mitinge katılmadığı hem de Özer hakkında geç açıklama yaptığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu.

ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Mansur Yavaş CHP'den yöneltilen tepkilere karşı kendisini savundu. Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Yavaş, gelen tepkilerin zamanlamasına dikkat çekti.

"NİÇİN ŞİMDİ SORUYORLAR?"

Burhan, Yavaş ile olan görüşmesini TV100'de şu sözlerle anlattı:

"Sayın Mansur Yavaş Külliye'deki törene gidiyor, Esenyurt'taki mitinge gitmiyor" diye çok yoğun bir eleştiri vardı. Ben bu konuyu Sayın Mansur Yavaş'a sordum. Sayın Yavaş dedi ki; "Ben Ankara'daki tebligat törenine katıldım. 6 yıldır ben bu törenlere katılıyorum. Ben resepsiyona katılmadım. 6 yıldır bu törene katıldığımı konu etmeyenler niçin şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene katıldığımı soruyorlar.

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