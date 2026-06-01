CHP'den liderlik krizi sürerken, Özgür Özel dün Meclis'te MYK üyeleriyle bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantıya ilişkin toplantıda güncel konuları konuşacaklarını, geçen haftanın değerlendirmesi ile önümüzdeki haftanın planlamasını yapacaklarını söyledi. Emir, Kılıçdaroğlu'nun yapılmayacağını duyurmasına rağmen Özel'in salı günü CHP TBMM Grubu'nu toplayacağını duyurdu. Emir, "Meclis teamüllerine göre de grup yönetim kurulu, grup genel kurul toplantısının gündemini, zamanını belirler ve yapar. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok" dedi. Emir, Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki FETÖ ajanlarına ilişkin açıklamalarına ise "Partimizde bununla ilgili suçlamaya muhatap olacak hiç kimse olmamıştır. Bu iftiralar öteden beri Kılıçdaroğlu'nun ekibine yapılan bayat iftiralardır" diye konuştu.

DELEGELERDEN İMZA HAMLESİ

CHP'de yeni kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki buluşmada, "Hesap soracağım, sonra tertemiz bir kurultay yapacağız" demişti. Ancak kurultayın hangi tarihte yapılacağına ilişkin henüz bir netlik yok. Özgür Özel'in CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Özel cephesinin kurultayın toplanması için yarından itibaren delegelerden imza toplamaya başlanacağını açıkladı. Emre, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kurultayın yapılmaması durumunda CHP'nin seçime giremeyeceğini söyledi. CHP eski milletvekili Mustafa Balbay ise kurultay için 800 delegenin imza vermeye hazır olduğunu aktardı.

ÖNCE CHP'Yİ ARINDIRACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti merkezindeki bayramlaşma programında yaptığı açıklamaların bir bölümünü sosyal medyadan paylaştı. KIlıçdaroğlu, kurultay tartışmalarına ilişkin, "Boğazımdan tek bir kuruş haram lokma inmedi. Kul hakkı yemedim, yedirmedim ve açıkça söylüyorum: Kimseye de yedirmeyeceğim. CHP'de demokrasi esastır. Merak etmeyin; Atamızın emaneti olan partimizi, arınmış şekilde tertemiz bir kurultayla, temiz bir vicdanla, temiz bir iradeyle geleceğe taşıyacağız. O sandıktan kim çıkarsa başımızın tacı olacak" dedi.