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Politika

Partilerinden istifa eden vekiller AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman, İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı.

AA23 Şubat 2025 Pazar 12:57 - Güncelleme:
Partilerinden istifa eden vekiller AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı
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Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede AK Parti'ye katılımlar oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından İYİ Partiden istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı.

Erdoğan, Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun'u rozetlerini takarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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