  Partilerinden peş peşe istifa ettiler! AK Parti'ye geçişler CHP yönetimini strese soktu
Politika

Partilerinden peş peşe istifa ettiler! AK Parti'ye geçişler CHP yönetimini strese soktu

CHP'nin Altıeylül, Karesi ve Bigadiç ilçelerindeki gençlik kollarında görev alan çok sayıda üye, partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın, partilerinden AK Parti'ye bir geçiş olmadığını iddia etmesi üzerine açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Aydemir, Köybaşı'nın iddialarını eleştirerek, 'Geçişleri öğrenince stres yapmış, paniklemiş olmalı' ifadelerini kullandı. Aydemir açıklamasının devamında 'Daha yeni başlıyoruz, çok büyük katılımlar olacak, alışman lazım.' dedi.

19 Şubat 2026 Perşembe 10:45
Partilerinden peş peşe istifa ettiler! AK Parti'ye geçişler CHP yönetimini strese soktu
Balıkesir'de siyasette dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. CHP'nin Altıeylül, Karesi ve Bigadiç ilçelerindeki gençlik kollarında görev alan çok sayıda üye, partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Art arda gelen istifalar, CHP'nin Merkez Altıeylül ve Karesi teşkilatlarının yanı sıra Bigadiç İlçe Başkanlığı'nda da yaşandı. AK Parti'ye katılan gençlere parti rozetleri, Mehmet Aydemir tarafından takıldı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE KATILDILAR

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, 15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekleştirdiğimiz coşkulu Mahalle Başkanları İstişare Toplantımızda, farklı siyasi partilerden AK Partimize katılarak davamıza güç veren kıymetli kardeşlerimize rozetlerini takmanın gururunu yaşadık." demişti.

Aydemir açıklamasında ayrıca, "Cumhuriyet Halk Partisi saflarından ailemize dahil olan kardeşlerimize; "Hoş geldiniz" diyorum." ifadelerine yer vermişti.

"BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ" MESAJI

Öte yandan CHP cephesinden yapılan açıklamalar tartışmayı büyüttü. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, partilerinden AK Parti'ye bir geçiş olmadığını savundu.

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı

Bu açıklamaya cevap veren AK Parti İl Başkanı Aydemir ise, Köybaşı'nın iddialarını eleştirerek, "Geçişleri öğrenince stres yapmış, paniklemiş olmalı" sözleriyle karşılık verdi.

"ÇOK BÜYÜK KATILIMLAR OLACAK"

Aydemir açıklamasının devamında, "Partinden kayıplar yaşarken unutmamak lazım ki bu millet hep doğrudan yana, samimiyetten yana yer alır. Hatırlatalım: Mevkidaşım daha yeni başlıyoruz, çok büyük katılımlar olacak, alışman lazım." dedi.

