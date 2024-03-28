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Politika

Partinin genel başkanı duyurdu! Ankara'da Turgut Altınok'u destekleyecekler

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Yardımcı'nın adaylığını Turgut Altınok'u desteklemek için geri çektiklerini açıkladı. Canpolat geçtiğimiz günlerde Malatya, Aydın ve Adana'da da AK Parti adaylarını destekleyeceklerini açıklamıştı.

DHA28 Mart 2024 Perşembe 17:58 - Güncelleme:
Partinin genel başkanı duyurdu! Ankara'da Turgut Altınok'u destekleyecekler
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Ocak Partisi, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Murat Yardımcı'nın adaylığını geri çekti. Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ankara'da AK Parti'nin ABB Adayı Turgut Altınok'a destek olacaklarını açıkladı.

Ocak Partisi Genel Merkezi'nde konuyla ilgili gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Canpolat, özellikle AK Parti'nin adaylarının zorlandığı yerlerde adaylarını geri çekme kararı aldıklarını kaydetti. İstanbul, Ankara, Malatya ve Adana gibi illerde zor şartlar altında aday çıkardıklarını ifade eden Canpolat, "Bizler sayın 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kefenli askerleri' sloganlarıyla harekete geçen Ocak Partisi olarak, Osmanlı Ocakları'nın kurmuş olduğu bir siyasi parti olması münasebetiyle her zorlukta ve kaderde her karanlık gecede ülkemizin ve devlet liderimizin yanında boy gösterdik. Bununla birlikte Ocak Partisi kısa bir zaman içerisinde teşkilatlanmasını gerçekleştirip ülke genelinde adaylar çıkarıp daha sonrasında Yeniden Refah Partisi gibi siyasi partilerin AK Parti'nin önüne çelme takması, engel teşkil etmesi, bizleri de bir hayli üzdü. Cumhur İttifakı'nda olan bir siyasi parti yeniden FETÖ'ye siyasal anlaşmaya çalışarak Cumhur İttifakı'na partiye, özellikle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılmış bir hamleydi. Buna kayıtsız ve şartsız kalamazdık. Üzerimizde sorumluk gördük, hissettik, anladık. Bu anlamda da ülkemizde 31 Mart seçimlerinde sandığa gitme aşamasında hepimizin de bir vicdanı var. Aslında Cumhur İttifakı'nın taraftarı değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin geleceği için adaylarımızı özellikle AK Parti'nin adaylarının zorlandığı yerlerde geri çekme kararı aldık. Bugün de arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda Ankara'mıza Turgut Altınok'un, güzel şeyler yapacağını öngörüyoruz. Sayın Mansur Yavaş'ın yapmış olduğu faaliyetlerle karşılaştırırsak arasında uçurumlar var. Ocak Partisi olarak adayımızı sayın Turgut Altınok'u desteklemek için geri çekme kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'HİÇ KİMSEDEN EMİR ALMAYIZ'

Bağımsız bir parti olduklarını belirten Canpolat, "Hiç kimseden emir almayız. Hiç kimseyle pazarlığa oturmayız. Ülkemizi, milletimizi onlara hizmet edecek adayları desteklememiz bizim ittifak ortağı olduğumuz anlamına da gelmemelidir. Tüm kamuoyuna, çağrımız şudur; kendi siyasi partimizin adaylarını geri çekerken siz de elinizi vicdanınıza koyun. Özellikle İstanbul ve Ankara'da hizmet yapabilecek arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi seçin. Ülkemize hep beraber sahip çıkalım. Bundan sonraki süreçlerde de Ocak Partisi iktidarında milletimize hizmet etme imkanı göreceğiz, duyacağız" diye konuştu.

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