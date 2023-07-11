Patrik Maşalyan'dan İsveç'te Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna ilişkin açıklama

Maşalyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, din ve inanç özgürlüğünün insanlığın değerlerinden olduğunu belirtti.

Dini inanç ve kutsal değerlere yapılacak her türlü hareketi insanlık suçu olarak gördüklerine dikkati çeken Maşalyan, "Son yıllarda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde İslam dini ve müntesiplerine yönelik hakaretler kabul edilemez. Özellikle en son İsveç'te Kuran-ı Kerim'i yakma olayını 'düşünce ve ifade özgürlüğü' ile izah edilmeye yönelik değerlendirme gayretleri, dünyamızın barışa, karşılıklı sevgi ve saygıya muhtaç olduğu bugünlerde insanlar arası ilişkileri derinden yaraladığı gerçeği yadsınamaz." ifadelerine yer verdi.

- "İNSANİ DEĞERLER ÇERÇEVESİNDE DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"



Maşalyan, en hafif tabirle "ahlaksızlık" olarak nitelendirilecek bu tarz kışkırtıcı eylemleri her şeyden önce insan olarak kınadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu tarz hakaretlerde bulunanları, insani değerler çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz. Ayrıca toplumsal hassasiyetleri, dinleri, düşünce sistemlerini küçük düşürme gayretlerinin uluslararası hukuk önünde sorgulanmasının ve bu tarz hareketlerin 'geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğü' çerçevesinde değerlendirilmemesi gereğini önemle vurguluyoruz. Bu tür provokasyonların dinler arası barışı kundaklama tehlikesinin de tüm dindarlar ve dini önderler tarafından saptanarak, yangın henüz küçükken beraberce onu söndürme çabasının önemini takdir ediyor ve bu amaca hizmet eden barışçıl protestoların yanında olduğumuzu belirtiyoruz."