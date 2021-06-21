Pazar kısıtlaması kararı! Türkiye'nin beklediği gün geldi

21 Haziran 2021 Pazartesi 07:56 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 07:56

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konuların ele alınması bekleniyor. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülürken, hız kazanan aşılama çalışmalarının masaya yatırılarak, bunun vaka sayılarına yansımalarının değerlendirileceği, ayrıca yerli aşı çalışmalarının da toplantının önemli başlıklarından olacağı tahmin ediliyor.

GEVŞEME BEKLENTİSİ

Kısıtlama tedbirlerinin de görüşülmesi beklenen toplantıda, başta pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği, normalleşmeye ilişkin yeni adımlar atılıp atılmayacağı konularının toplantının önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

TURİZMCİLER İÇİN AÇIKLANACAK MÜJDE

Turizmcilerin KDV desteği bu ayın sonuna kadar uzatılmıştı. Yeniden uzatılması da gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yapacağı Millete Sesleniş konuşmasını işaret etti.

"PAZAR GÜNÜ AÇILMA SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Kademeli normalleşme sürecine ilişkin TRT Haber'e konuşan, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları söyledi:

"İnsanlar dikkat ettiği takdirde pazar günü de açılma söz konusu olabilir. Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir.

Bireysel önlemlere dikkat edip sırası gelenin aşı olduğu bir zaman dilimi yaşayabilirsek, hem temmuzda hem de güz döneminde toplumsal bağışıklığın sağlanması ile çok da iyi zamanlarımızın olabileceğine inanıyorum.

Dışarıda fiziksel mesafeye uyarsak, kapalı ortamlarda iyi havalandırılan ortamlarda maskesiz belli zaman dilimlerinde durmak mümkün olacaktır. Kalabalık AVM'ye, banka şubesine ya da hastanelerde maske takmak söz konusu olup onun dışındaki alanlarda maskesiz yaşamın olacağını düşünüyorum güz döneminde."