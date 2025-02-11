Perde arkası deşifre oldu! 3'lü zirve Mansur Yavaş'ın restiyle sonuçsuz kaldı

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında gerçekleşen 3'lü zirvenin perde arkasında yaşananları yazdı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:

CHP'de adayı erken belirleme çabaları parti içindeki çekişmeleri yeniden gün ışığına çıkarmışa benziyor. Özgür Özel, önceki gün olası adaylar arasında gösterilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel sosyal tesislerinde üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının içeriğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ama Kılıçdaroğlu'nun 2 yıl önce 'Cumhurbaşkanı yardımcılarım' sunumunu hatırlatan pozlar paylaşıldı.

ÖNDEN İKNA ÇABASI...

CHP kulislerine göre, toplantıdan somut bir karar çıkmadı, 'birlik görüntüsü'ne rağmen taraflar 'derin çatlaklar' ile tesislerden ayrıldı. Peki neler oldu? Öğrendiğime göre üçlü toplantı öncesi 'aday için henüz erken' diyen Yavaş'ı ikna için bir öngörüşme gerçekleştirildi. İmamoğlu'na yakınlıklarıyla bilinen Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, öğle saatlerinde Yavaş'ı ziyaret etti. Üçlü toplantıdan sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu ziyarette Mansur Yavaş tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Kapısını çalan iki isme, "Aday belirlemek için çok erken, şu an bunu yapmak yanlış olur. Ön seçim için parti içinde kutuplaşma yaratır, bu kutuplaşma kalıcı da olabilir... Ön seçime girmem, tıkayıcı da olmam, bu süreçte elimden gelen desteği veririm. Ama bu aday olmayacağım anlamına gelmiyor, 'ben seçiliyorum' demekle seçim kazanılmıyor" dedi.

ÖN SEÇİM ERTELENEBİLİR

Karabat ve Günaydın, bu net tavır karşısında, "En azından üçlü toplantıya katılın, birlik ve beraberlik görüntüsü verilsin" ricasında bulundu. Yavaş, akşamki toplantıda da bu görüşlerini bir kez daha dile getirdi.

Konuştuğum CHP'liler, "Mansur ön seçime girmezse diğer adaylar için meşruiyet sorunu oluşur" değerlendirmesi yaptı. Bu durumda ön seçimlerin ileri bir tarihe ertelenebileceğine vurgu yapıldı. CHP parti yönetiminin elinde çok fazla da çözüm bulunmuyor. Ya doğrudan doğruya İmamoğlu'nun ismini açıklayacaklar ya da İmamoğlu ile birlikte bir isim daha çıkararak ön seçimde ısrar edecekler. "Şaibeli Kurultay" tartışmalarının üzerine bir de "meşruiyet sorunu olan aday" durumunu CHP ne kadar kaldırır, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. CHP Parti Meclisi ise dün yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından ön seçim konusunda Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) yetki verdi.

Özgür Özel'in Yavaş ve İmamoğlu ile verdiği poz, Kılıçdaroğlu'nun kaybedilen seçimden önce gerçekleştirdiği bu toplantıyı hatırlattı.

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