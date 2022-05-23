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Politika

Perşembe günü belli olacak... Türkiye'den sınır ötesine yeni operasyon sinyali

Yeni bir sınır ötesi operasyonun sinyalini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar inşallah başlayacaktır. Karar perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) alınacak.' dedi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 21:09 - Güncelleme:
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Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir sınır ötesi operasyonun sinyalini verdi.

Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturmak maksadıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi askeri harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz." diyerek perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) kararın alınacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizdeki alanlar başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, bu operasyonlar inşallah başlayacaktır.

Perşembe günü yapılacak MGK toplantısında bu hususları enine boyuna değerlendireceğiz ve kararlarımızı alacağız. Biz de gerekli görüşmeleri yaparak, sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesini temin edeceğiz. Ülkemizin güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterenler ile kendi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayanların ayrımını, bu süreçte bir kez daha göreceğiz ve gelecekteki politikalarımızın referansı yapacağız."

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