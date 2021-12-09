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Politika

Peskov, Yunanistan'da açıkladı: Türkiye ile bunu yapmayı umuyoruz

Yunan televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerinin ikinci partisinin sevkiyatını gerçekleştirmeyi umduklarını söyledi.

9 Aralık 2021 Perşembe 11:08 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:08
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Yunanistan'da yayın yapan ANT1 televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye S-400'ün yeni bir partisinin sevkiyatını yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine, "Türk partnerlerimizle belirli bir anlayışa sahibiz ve bunu yapmayı umuyoruz" dedi.

"ABD'NİN YAPTIRIMLARI HEDEFİNE ULAŞMIYOR"

ABD'nin yaptırımlarına değinen Peskov, "ABD'nin yaptırım oyununu oynamayı sevdiğini biliyoruz, her ne kadar hedeflerine hiçbir zaman ulaşamadıklarını da anlıyor olsak da... Tek bir ülkenin dahi görüşlerini değiştirmesine yol açamadılar. Ancak bizim politikamız çeşitli ülkelerle, özellikle de partnerlerimizle işbirliğine açık olmak" dedi.

S-400 SALDIRI DEĞİL SAVUNMA AMAÇLI

Peskov, sistemlerin saldırı değil yüzde 100 savunma amaçlı olduklarını, bu sebeple Yunanistan veya başka ülkeler için tehdit oluşturmadığını ifade etti.

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