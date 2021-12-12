12 Aralık 2021 Pazar 09:05 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 09:08

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan TV kanalı ANT1'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

OLASI ÇATIŞMA DURUMUNDA RUSYA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Peskov'a soruları yönelten gazeteci, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gergin ilişkiler bağlamında iki ülke arasında Ege Denizi'nde çatışma çıkması durumunda Rusya'nın kimi destekleyeceğini sordu.

Bu soru üzerine Peskov, "Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de görmek istediğimiz son şey, bir çatışmaya yakın olmak. Ağustos 2020'de iki ülkenin gemileri çarpıştığında çok endişelenmiştik ve elbette ki gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını istemeyiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Biz çözümü desteklemek isteriz. Ayrıca her iki tarafın gerçekleri göz önünde bulundurarak ilerlemesini isteriz. Zira her çözüm çift yönlü bir yol olduğundan, bir çözüme ulaşmak için karşılıklı istek gerekli."

"RUSYA, TÜRKİYE'DE OLDUĞU GİBİ YUNANİSTAN'DA DA MEGA PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİYLE İLGİLENİYOR"

Rusya'nın Yunanistan ile ekonomik işbirliğini genişletmek ve Türkiye'de olduğu gibi Yunanistan'da da mega projeleri hayata geçirmek niyetinde olduğuna dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:

"Ülkemizde Yunan ekonomisine yatırım yapmak isteyen çok sayıda Rus şirket var. Türkiye'de olduğu gibi devasa mega projelerin hayata geçirilmesiyle ilgileniyoruz. Tabii ki (Yunanistan'da) her projeye izin verilmiyor. Örneğin Türkiye'de Akkuyu nükleer güç santralini (NGS) inşa ediyoruz fakat ne yazık ki Yunanistan'da nükleer enerji, Yunan yasalarına göre yasak."

"RUSYA, BAŞKAN ERDOĞAN'IN BELİRLEYİCİ ROLÜNÜ TAKDİR EDİYOR"

Rusya'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirleyici rolünü takdir ettiğinin altını çizen Peskov, "Kendisi, Başkan Putin'in değer verdiği bir insan" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasında bir takım konularda yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin olarak 'bunların olmaması mümkün değil' diyen Peskov, "Suriye'de çok gergin anlar yaşadık, birçok alanda çıkarlarımız çatıştı. Ancak iki başkan her defasında bir araya gelmesini, beş, altı, yedi saat boyunca görüşmesini ve bir çözüm bulana kadar basının karşısına çıkmamasını bildi. Her defasında bunu yapmayı başardılar" vurgusunu yaptı.

RUSYA'NIN DEDEAĞAÇ RAHATSIZLIĞI

Peskov, "Sorun çok basit. Topraklarınıza giderek daha fazla NATO ve ABD askeri yığılıyor. Dedeağaç üstünden yüzlerce, hatta binlerce parça askeri sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz. NATO için yeni üsler açıyorsunuz, bunun yanında, NATO bizi düşman olarak adlandırıyor. NATO, İttifak'ın temel amacını, Rusya'yı çevrelemek olarak şekillendirmiş durumda. Bu, bizi rahatsız ediyor. Bunu anlamalısınız" dedi.



Kremlin Sözcüsü, Türkiye'ye S-400 sistemleri tedarik edilmiş olmasının da Yunanistan'ı rahatsız ettiğine dair soruya ise, S-400'ün bir savunma sistemi olduğunu belirtti ve "Dedeağaç üzerinden transferi yapılanlarsa savunma silahları değil. Sorunuza cevabım budur" ifadesini kullandı.