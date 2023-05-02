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Politika

Petrol müjdesi İP'nin küfürbaz vekilini rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulunduğunu duyurması, şehit ailesine hakaret eden İP'nin milletvekili Lütfü Türkkan'ı mutsuz etti. Türkkan'ın petrol müjdesine istinaden sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti.

2 Mayıs 2023 Salı 23:43 - Güncelleme:
Petrol müjdesi İP'nin küfürbaz vekilini rahatsız etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen "Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde Gabar'da 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu müjdelemişti.

MUHALEFET YİNE RAHATSIZ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cudi Gabar'da milyarlarca dolar değere sahip yeni petrol rezervinin bulunduğunu duyurması muhalefette rahatsızlığa sebep oldu.

Şehit ailesine ettiği hakaretle tanınan küfürbaz İYİ Partili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından, "Gazın etkisi geçti, sırada petrol var." paylaşımında bulundu.

Lütfü Türkkan'ın hazımsızlık sonucu yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.

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