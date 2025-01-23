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Politika

Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı iletti.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 11:47 - Güncelleme:
Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı
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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazlı açıklamaya göre Pezeşkiyan, Bolu'daki otel yangını nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk halkına taziyelerini bildirdi.

Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gönderdiği taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu'daki bir otelde meydana gelen ve onlarca vatandaşın ve ziyaretçinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan yangını üzüntüyle öğrendim. Başta zatıaliniz olmak üzere, hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum. Bu acı olayda hayatını kaybedenler için yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret, ailelerine sabır ve metanet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum."

  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • bolu

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