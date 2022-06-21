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Politika

Pınar Gültekin kararıyla ilgili AK Partili Çelik'ten açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin cinayeti davasında verilen kararla ilgili açıklama yaptı. 'Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır' diyen Çelik, hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

21 Haziran 2022 Salı 12:47 - Güncelleme:
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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, karara ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır.

'HUKUKİ SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR'

Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir.

Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz.'

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