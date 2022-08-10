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Politika

PKK elebaşı Karasu'dan çaresizlik itirafı: Türkiye söz konusu oldu mu ses çıkarmıyorlar

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya verdiği muhtıraya ateş püskürdü. Ankara'nın terörle mücadelede kimseyi dinlemediğini belirten Karasu, 'İsveç bile Finlandiya bile 'terörle mücadelenizi destekliyoruz.' diyor. Avrupa yeri gelince mangalda kül bırakmıyor. Türkiye söz konusu olduğunda ses çıkarmıyorlar. Niye? ‘Aman Türkiye'yi yanımızda tutalım, jeopolitik konumu var.' ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya verdiği muhtıraya ateş püskürdü. İki ülkeyi ikiyüzlü olarak nitelendiren Karasu, Ankara'nın terörle mücadelede kimseyi dinlemediğini belirterek, "Avrupa'nın demokratik ülkeleri bile, İsveç bile Finlandiya bile 'terörle mücadelenizi destekliyoruz' diyor. Bu iki yüzlülüktür. Türkiye, "Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır" diyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA SES ÇIKARMIYORLAR'

PKK elebaşı Karasu, "Avrupa yeri gelince mangalda kül bırakmıyor. Türkiye söz konusu olduğunda ses çıkarmıyorlar. Niye? 'Aman Türkiye'yi yanımızda tutalım, jeopolitik konumu var. Çeşitli güçleri var. Rusya'nın yanına kaymasın, şu olmasın.' ABD bir şey oluyor, 'Teröre karşı anlayışla karşılıyoruz' diyor. NATO anlayışla karşılıyoruz diyor. İsveç bile Finlandiya bile 'terörle mücadelenizi destekliyoruz' diyor. Bu iki yüzlülüktür. Türkiye, "Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır" diyor." şeklinde konuştu.

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