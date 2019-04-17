PKK sevici Cemal’e 9 yıl hapis istemi

Mahkeme, Cemal’in, ‘Terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci celseye, tutuksuz yargılanan Hasan Cemal, avukatı Fikret İlkiz ile birlikte katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, PKK’nın silahlı bir terör örgütü olduğu belirtilerek Cemal’in bir internet sitesinde “Silvan’dan: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki.” başlıklı köşe yazısı yayımladığı anlatıldı.

ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPTI

Sanık Cemal’in bu yazısında, PKK’nın şehir yapılanmasının cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaparak “Terör örgütü propagandası yapma” suçunu işlediği belirtildi. Mütalaada, 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.