PKK’lı kadınların ifadeleri mide bulandırdı

PKK/KCK, örgütlenme çalışmalarında henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışında olan birçok çocuğu ağına düşürüyor. Özellikle ergenlerin, ergenlikten kaynaklanan psikolojik özellikleri ve arayışları bu noktada adeta örgüt tarafından karşılanır gibi gösteriliyor. PKK/KCK, sadece toplumsal değerleri yok eden değil, kadın ve kadın kimliğini alçaltan ve tüketen yoz bir yapı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

CİNSEL SAPKINLIK

PKK/KCK’nın içindeki “cinsel istismar olayları” yakalanan veya terör örgütünden kaçan kadın teröristlerin ifadelerine yansıyor. Teröristlerden B.B de verdiği ifadede, “Zap Küçük Cilo bölgesine yakın bir noktada bulunan gençlik taburunda, 9-14 yaşlarındaki 30’a yakın kız ve erkek çocuk bulunuyordu. Bazı kız çocuklarının hamile kaldığını ve bölgeye en yakın hastanede hamileliklerinin sonlandırıldığına dair sürekli duyum alıyorduk” diye konuştu.

Sesini çıkarana işkence edildiğini söyleyen terörist Y.S. de ifadesinde “Bir kadın için Kandil demek tecavüz demektir. Kandil’de kadın, isteyenin dilediğince kullandığı bir metadır. Sözde yönetici kadronun cinsel sapkınlığı kadınla da sınırlı değil. Suriye’den kaçırılıp getirilen oyun çağındaki çocuklara bile tecavüz ediyorlar” dedi.

42 TERÖRİST YAKALANDI

Polis, terör örgütü PKK’nın kuruluşunun yıl dönümü olan 27 Kasım öncesi eylem planı yaptığını belirlediği şüphelilere Van merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 42 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 keskin nişancı tüfeği kanas, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.