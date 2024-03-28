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  • PKK'nın Batı'daki çirkin saldırıları! Yüksel: Hain terör örgütü, Avrupa için bir güvenlik sorunudur
Politika

PKK'nın Batı'daki çirkin saldırıları! Yüksel: Hain terör örgütü, Avrupa için bir güvenlik sorunudur

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası kuruluşlarca terör örgütü kabul edilen PKK'nın Avrupa'da propaganda yapmasının ve Türklere yönelik saldırılarda bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

AA28 Mart 2024 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
PKK'nın Batı'daki çirkin saldırıları! Yüksel: Hain terör örgütü, Avrupa için bir güvenlik sorunudur
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Yüksel, yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlara yönelik saldırılarını kınadı.

Saldırıda yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yüksel, "Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların da terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın propaganda yapması ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılarının engellenememiş olması kabul edilemez. Kamu güvenliğini, toplumsal barış ve huzuru tehdit eden eylemler gerçekleştiren bu hain terör örgütü, Avrupa için de bir güvenlik sorunudur." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'da demokratik hak ve özgürlükleri istismar ettiğini vurgulayan Yüksel, söz konusu terör örgütü ile ilişkili kuruluşlar ve şahıslar tarafından işlenen yasa dışı eylemlere ilişkin süren soruşturmaları da takip ettiklerini bildirdi.

Cüneyt Yüksel, "Türkiye olarak hukuk ve adaleti göz önünde bulunduran, hedefine yalnızca terör örgütlerini alan politikalarımız gereğince, terörün ve terör destekçilerinin cezalandırılmaları için gerekli tüm süreçlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

  • Cüneyt Yüksel
  • PKKnın propaganda

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