PKK'nın silah bırakması! Bakan Tunç: Komisyon çalışmalarına başladığında süreç titizlikle izlenecek

Tunç, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde, 15 bin 869 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temel atma törenine katıldı.

Eskişehir'deki yangında 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kahramanı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Tunç, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Bakan Tunç, "Yeşil Vatan"ı korumak için canları pahasına mücadele ederken hayatlarını kaybeden 10 kişinin şehitlik mertebesine ulaştığını dile getirerek, "Milletçe çok üzüldük. Son zamanlarda orman yangınlarının artmış olması hepimizi derinden üzüyor. Tabii orman yangınlarının önlenmesi noktasında hepimize önemli görevler düşüyor. Yangınların çıkmaması ve çıkan yangınların söndürülmesi noktasında başta Orman Teşkilatımız olmak üzere tüm gönüllüler büyük bir gayretle çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaları yaparken maalesef böyle üzücü hadiselerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığının Mersin, Osmaniye ve Hatay olmak üzere bölgeye hizmet edeceğini vurgulayan Tunç, temeli atılacak binanın 500 günde tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.

Tunç, Osmanlı'dan bu yana 200 yıla yakın bir geçmişi ve geleneği bulunan Adli Tıp Kurumunun, dünya çapında çalışmaları olduğuna dikkati çekerek, "Yargı Teşkilatımızın, özellikle uzmanlık gerektiren teknik bilirkişilik noktasında en önemli başvurduğu yer. Yargı süreçlerinde hastanelerden gelen raporlar, bilirkişilerin verdiği raporlara itirazlar hep olur, en son Adli Tıp Kurumlarına gittiği zaman ihtisas kurullarının, uzmanların kararlarıyla maddi gerçek ortaya çıkar." diye konuştu.

Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin gün geçtikçe arttırıldığını vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"2002 yılında sadece 25 ilimizde Adli Tıp Kurumu varken bugün itibarıyla 81 ilimiz ve 141 büyük ilçemizde Adli Tıp Kurumumuzun teşkilatlarını faaliyete geçirdik. Son 2 yılda Denizli'de, Bursa'da, İzmir'de ve Samsun'da Adli Tıp Bölge Başkanlığı binalarını hizmete açmış bulunuyoruz. Ankara'da da ekim ayında temelini atmıştık, şu anda da hızlı bir şekilde inşa çalışmaları devam ediyor. Bugün Adana'da temel atıyoruz. Yarın da Gaziantep'te Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı temelini atacağız. İstanbul'daki merkez binasının da proje çalışmaları tamamlanmak üzere. Adli Tıp Kurumumuzun fiziki kapasitesi ve içindeki teknolojik imkanlarını hızlı bir şekilde artırarak vatandaşlarımızın bilirkişilik hizmetlerinden aldığı hizmetin kalitesini daha da artırmış olacağız."

- DEPREM BÖLGESİNDEKİ ADLİYE PERSONELİNİN KONUT İHTİYACINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasarını gidermek için büyük çaba sarf edildiğini belirten Tunç, şehirlerin yeniden inşa süreciyle ilgili önemli mesafe alındığının altını çizdi.

Kabine Toplantılarının en önemli gündem maddesinin deprem bölgesinde yapılan çalışmalar olduğunu aktaran Tunç, bugüne kadar afetten etkilenen şehirlere harcanan kaynağın 2,6 trilyon lira olduğunu, bu yıl da 584 milyon lira kaynak ayrıldığını dile getirdi.

Tunç, şu ana kadar 250 bini aşkın konutun teslim edildiğini ve yıl sonuna bu sayının 450 bine çıkacağını belirterek, "Deprem bölgesindeki adliye personelimizin konut ihtiyacını karşılamak için 1000'e yakın konut projemiz için de çalışmalar devam ediyor." dedi.

Depremin ilk anından itibaren Yargı Teşkilatının üzerine düşen görevleri yerini getirdiğini, hasar tespit çalışmaları, bilirkişilik ve adli tıp hizmetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre uygulandığını anlatan Tunç, bölgeye bütün illerden ekstra görevlendirmeler yapıldığını anımsattı.

Bakan Tunç, yaklaşık 10 bin adalet personelinin deprem bölgesine gelerek yargı hizmetlerinin aksamaması için önemli görevler yürüttüğüne dikkati çekerek, buradaki hakim ve savcı sayılarında da artış sağladıklarını bildirdi.

- DEPREM BÖLGESİNDE İDARİ YARGIDAKİ 78 BİN 174 DOSYADA KARAR ÇIKTI

Tunç, deprem bölgesindeki ceza soruşturmaları ile idari yargıdaki hasar tespiti ve yıkım kararlarına açılan davalarla ilgili süreçlerin tıkanmaması için tedbirler aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar deprem bölgesinde Adana'mız da dahil olmak üzere idari yargıda 112 bin 336 dava açıldı, 78 bin 174 dosyada karar verildi. Yani bu tedbirler alınmasaydı, hakim ve savcı sayısını artırmasaydık, idari ve adli yargıda mahkeme sayılarını yükseltmeseydik, dosyaların 78 bin 174'ünün bu sürede karara bağlanması mümkün olmazdı."

Deprem bölgesinde ağır hasar tespiti ve yıkım kararlarına karşı vatandaşların haklı olarak davalar açtığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Bir kısmı 'benim binam sağlam yıkılmasın' dedi. Bir kısmı 'Benim binam sağlam değil, yıkılsın' dedi. Hepsi yargıya başvurdular. Bu konuda da 42 bin 449 dava açıldı. Bunun 38 bin 255'i yani yüzde 90'ı karara bağlanmış durumda. Eğer yargıda gecikme olsaydı, bu yıkım kararları geciktiğinde şehrin inşa sürecinde yeni konut ve projelerin yapımı da gecikmiş olacaktı."

Tunç, deprem bölgesine öncelik verilen 2025 Yılı Yatırım Programı'nda 21 adliye hizmet binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, personeli eğitim merkezi ve 29 mahalde 880 kamu personel konutu yapımının yer aldığını belirtti.

Tunç, toplumsal huzur ve barışın teminatının adalet olduğunu söyledi.

Adaletin bulunmadığı yerde kaosun olacağını dile getiren Tunç, "Adaletin tecellisi gecikmeksizin önemlidir. 'Geciken adalet, adalet değildir' diyoruz. Adalet herkese hakkını vermektir, insan onurunu korumaktır. Adaleti tecelli edebilmek için de yasaması, yürütmesi, yargısıyla hukuk devletinin bir düzen, nizam içerisinde çalışmalarını sürdürmesi gerekir." diye konuştu.

Tunç, yargı alanında son yıllarda hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Son 23 yıla baktığımız zaman ülkemiz genelinde sadece 78 müstakil adalet binası varken, bugün 382'ye yükselmiş durumda. Adaletin vakarına yakışır mekanları oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bu mekanların içerisinde teknolojinin tüm imkanlarını, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) elektronik duruşmasına varıncaya kadar bunların kapasitesini daha da artırarak güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz. 23 yılda temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Bir reform gerçekleştirdik. Ceza kanunlarımızdan borçlar kanunlarımıza, ticaret kanunlarımızdan usul kanunlarımıza varıncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun bir reform sürecini Yargı Teşkilatımıza yaşatmış oldu."

Anayasa'da yapılan değişikliklerle hak arama yollarının artırıldığını vurgulayan Tunç, şunları dile getirdi:

"Kadın haklarından çocuk haklarına varınca kadar, yargı birliğinin sağlanması, askeri yargının kaldırılması, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılması, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun 'demokratik hukuk devleti' ilkesine daha uygun hale getirilmesi, ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmak için yapılan reformlar, Yüksek Askeri Şuranın ve Milli Güvenlik Kurulunun yapısının değiştirilmesi, Anayasa'mızdaki 'sıkı yönetim' maddesinin kaldırılması, darbecilerin yargılanabileceğine ilişkin hükümlerin getirilmesi ve darbecilerin yıllar sonra millet huzuruna çıkıp yargılanabilmesi... Tüm bunlar Türkiye'nin demokratikleşme yolunda, yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşma yolunda çok önemli adımlardır."

- TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI

Tunç, Türkiye'nin güçlenerek yoluna devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugünkü Türkiye, eski Türkiye'den çok farklı. İşte o nedenle 'Terörsüz bir Türkiye' diyoruz. Şiddetin olmadığı, etnik kökeni ne olursa olsun herkesin kardeşçe yaşadığı, birlik ve beraberliğimizi, iç cephemizi daha da güçlendirerek ve Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizde terörün her türlüsünün sona erdiği bir döneme giriyoruz inşallah. Terör örgütünün feshiyle, silahları yakmasıyla beraber önemli bir sürece girdik. İnşallah bu süreç kalıcı bir hale gelir ve devletimizin tüm kurumları, bu noktada tam bir koordinasyon içerisinde milletimizin huzur ve güvenliği için ve milletimiz lehine atılacak adımları atmaya devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu konuda ilgili komisyon çalışmalarına başladığında süreç titizlikle izlenecek ve milletimizin menfaatine olan her şey yapılmaya devam edilecek. Türkiye, birlik ve beraberliğini güçlendirmiş, dünyanın en güçlü ülkesi olma yolunda, 'Türkiye Yüzyılı' yolunda emin adımlarla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edecek inşallah."

- "ADANA'DA ARTIK HUZUR VAR"

Bakan Tunç, müstakil adliye binası sayısının 78'den 382'ye çıkarıldığını, yatırım programında 31'i inşaat halinde 68 adliyenin yer aldığını söyledi.

Adana'da ihtiyaca cevap vermeyen adli binalara yenilerinin eklendiğini dile getiren Tunç, "Tabii eski Adana Adliyesini Türkiye'de tanımayan kimse yoktur. Her akşam televizyonlarda izlerdik. Çok şükür o günler geride kaldı. Adana'da artık huzur var. O görüntülerin olmadığı, huzur ve güvenliğin tam anlamıyla tesis edildiği güzel bir şehirde yaşamaktan çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Tunç, yargı mensuplarının güvenli mekanlarda yaşaması için yapılan çalışmalar ile hukuk fakültelerinin eğitim kalitesini ve yargıdaki insan unsurunu güçlendirecek önemli uygulamaları hayata geçirdiklerini anlatarak, "Bu kapsamda 2 bin 76 hakim ve savcı yardımcımız görevlerine başladı. İki etapta sınav yaptık. 2 bin 76 hakim ve savcımız şu anda usta-çırak ilişkisi içerisinde tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında mesleği uygulamayı öğreniyorlar. Geçmiş dönemden kalan 1550 adayımız da eylülün sonu gibi görevlerine başlamış olacaklar. Böylece Yargı Teşkilatımız 25 bin şu an sayımız, 27 binlere çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Adaletin hızlı tesisi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 2 bin 872 ilk derece mahkemesi kurarak mahkeme sayısını 8 bin 814'e yükselttik. İstinafta da 139 yeni daire kurduk. Son yaz kararnamesiyle de özellikle büyükşehirlerimizde yeni kurulan dairelerimiz oldu. FETÖ nedeniyle 2016'da Yargı Teşkilatımız çok hasar gördü. FETÖ'nün zarar vermediği hiçbir kurum olmadı. En fazla da emniyet, eğitim, Yargı Teşkilatımıza zarar verdi. Meslekten atılan FETÖ iltisaklı hakim ve savcıların yerine genç kardeşlerimiz görev aldı. Bunların tecrübe kazanması, birinci sınıfa ayrılması için en az 10 yıllık bir zamana ihtiyaç var. O nedenle artık bu genç kadromuz güçlenerek yoluna devam ediyor. Şu anda 25 bin hakim ve savcımızın yarıya yakını 5 yılın altında kıdeme sahip. Dolayısıyla geleceğe baktığımız zaman aslında ümitvar oluyoruz çünkü genç kadro tecrübe kazandıkça vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyeti daha da artmış olacak."

- YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ

Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 264 hedefin olduğuna işaret ederek, "Bu hedeflerin özellikle ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması ve biraz önce bahsettiğim hususlarla ilgili kapasitenin güçlendirilmesiyle ilgili bir kısmı yasal düzenleme gerektiriyor. Bu taslakları milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Bir kısmı uygulamayı gerektiriyor, inşallah önümüzdeki 4-5 yılı planladık. Acillerden başlayarak çalışmalarımızı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında sürdürüyoruz." bilgilerini verdi.

Adli Tıp Kurumunun bölgeye bilirkişilik alanında büyük hizmet vereceğini söyleyen Tunç, şunları kaydetti:

"İçerisindeki ihtisas dairesinden biyoloji ihtisas dairesine varıncaya kadar bölgenin bütün ihtiyaçları burada karşılanacak. Bunu sadece bir binadan ibaret görmeyin. İçerisindeki her bir ihtisas dairesinin bünyesindeki cihazlar, binadan daha pahalı. Dolayısıyla buraya önemli bir yatırımı kazandırmış olacağız. Adana'mıza yakışacak olan Adli Tıp Grup Başkanlığımız, 15 bin 869 metrekare kapalı alana sahip önemli bir eser ve bünyesinde de bütün ihtisas daireleri olacak. Otoparkından diğer sosyal tesislerine, hakim, savcı ve uzmanlarımızın odalarına varıncaya kadar hepsi projelendirilmiş durumda."

Tunç, 2024 yatırım programı kapsamında Adana'ya 100'ü merkezde 286 kamu konutu kazandırılacağını sözlerine ekledi.

- DİĞER KONUŞMACILAR

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de temeli atılan Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının, Adana'nın yanı sıra Mersin, Osmaniye ve Hatay'da adaletin erken tecellisi noktasında büyük bir imkan sunacağını belirtti.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, binanın hizmete açılmasıyla vatandaşların adalete erişiminin ve adil yargılanma süreçlerinin daha da hızlandırılacağını ifade etti.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, kurumlarının iki asra yaklaşan tarihinden gelen tecrübe ve vizyon ile adli bilirkişi kararlarında öncü ve referans olduğunu dile getirdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin de Adana Adli Tıp Grup Başkanlığının adalet hizmetlerinin tahkiminde, adli bilirkişilik görevini yerine getirerek adaletin tecellisine katkı sağlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç ve diğer katılımcılar tarafından butona basılarak, 2 savcı odası, 26 uzman odası, 396 metrekare büyüklüğünde cenaze servis avlusu, morg ihtisas dairesi, kimya ihtisas dairesi, biyoloji ve biyoloji ihtisas dairesi, 127 araçlık kapalı ve açık otoparktan oluşacak Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temeli atıldı.