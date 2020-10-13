13 Ekim 2020 Salı 08:44 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 08:58

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, terör örgütü PKK'ya yönelik herhangi bir kınama mesajı yayınlamaması nedeniyle yapılan eleştirilere yönelik konuştu.

SonSöz TV'ye konuşan Soyer, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun Hatay’daki yangınlarla ilgili “PKK’yı neden kınamıyorsun?" sorusuna cevap verdi.

"NEYİ KANITLAYACAĞIZ? NEYE YARAYACAK?"

PKK'yı kınamanın işe yaramayacağını söyleyen Tunç Soyer, “Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak, neye yarayacak? Biz birbirimize bunu sürekli söyleyerek neyi kanıtlamış olacağız? Bütün işi gücü bir kenara bırakarak güne böyle başlayacağız. Bu nasıl bir mantık? Hayata böyle bakmak… Ben bunlara cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.

HAMZA DAĞ'DAN TUNÇ SOYER'E TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in canlı yayındaki sözleri ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Hamza Dağ, Twitter'daki paylaşımında "Nemrut'un yaktığı ateşe ağzında su taşıyan karıncaya 'Senin taşıdığın sudan ne olacak' demişler. Karınca ise 'Maksat safımız belli olsun' demiş." ifadelerini kullanarak Tunç Soyer'in sözlerine tepki gösterdi.