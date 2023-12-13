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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomimiz 13 çeyrektir büyüme kaydediyor

Platin Global 100 Ödülleri 2023 programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Türkiye ekonomisi yüksek oranlı büyüme performansını sürdürmektedir. Ekonomimiz, izlediğimiz politikaların bir neticesi olarak 13 çeyrektir büyüme kaydediyor' dedi.

13 Aralık 2023 Çarşamba 20:59 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Platin Global 100 Ödülleri 2023 programında önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye ekonomisi yüksek oranlı büyüme performansını sürdürmektedir. Ekonomimiz, izlediğimiz politikaların bir neticesi olarak 13 çeyrektir büyüme kaydediyor.

İlerleme derdinde olan herkesi en güçlü şekilde destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz

Yeni pazarlar bulmamız, yeni ürünler geliştirmemiz ve rekabetçiliğimizi artırmamız gerekiyor.

Dünyanın mevcut şartları içinde en iyi yatırım ortamı sağlayan ülkelerden biri olduğumuza inanıyoruz. Bunun da önümüzdeki dönemde takdir edileceğini bekliyoruz

Önümüzdeki dönemde ihracatı da destekleme noktasında kararlı politikalar izliyoruz.

Reel ekonomide gerçekten başarılıyız. Son 20 yılda dünyanın yıllık ortalama büyümesi 3,6 oldu. Türkiye'nin büyüme oranı ise 5,4

2024 yılının yaz aylarından başlayarak, Türkiye'de enflasyon belirgin bir şekilde düşüş kaydedecek

Kalkınma kavramı ekonomik büyümeyi içeren ama bunun çok ötesine giden bir kavram. Gerçek anlamda kalkınma, sosyal adalet olmadan olmaz

Hazırladığımız tüm politika dokümanlarında yeşil ve dijital dönüşümü vurguluyoruz

Sürdürülebilirlik adına yapılan çalışmalar, aynı zamanda ihracat perspektifimizi güçlendiren çalışmalardır

  • Cevdet Yılmaz
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  • Platin Global 100

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