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Politika

Podzic: Türkiye ile imzaladığımız protokolü yakın zamanda aktif hale getireceğiz

Türkiye'nin NATO üyeliğinin yanı sıra Bosna Hersek için dost bir ülke olduğunu söyleyen Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic, yakın zamanda 'Askeri Mali İşbirliği Anlaşması' ile 'Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nü aktif hale getireceklerini ifade etti.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:57
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Podzic, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, davetlerini kabul edip ülkesine ziyarette bulunan Akar'a teşekkürlerini iletti.

İki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki güçlü ilişkilerin, 2006 yılında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşması'na dayandığını dile getiren Podzic, Türkiye'nin Bosna Hersek Savunma Bakanlığına daima yardımda bulunduğunu kaydetti.

Sifet Podzic, şu an Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin 89 mensubunun Türkiye'de eğitim aldığını, Türkiye ile ilişkilerin her geçen yıl daha güçlü ve iyi hale geldiğini vurgulayarak, "NATO üyesi olmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti, Bosna Hersek için dost bir ülkedir." dedi.

Mart ayında Akar ile Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nün imzalandığını belirten Podzic, "Yakın zamanda bu protokolü de aktif hale getireceğiz." diye konuştu.

Podzic, Akar'ın ziyareti sırasında şu ana kadar yapılan aktivitelerin değerlendirildiğini ve yeni planlar üzerinde görüşüldüğünü sözlerine ekledi.

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