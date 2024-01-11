Portakal CHP'ye isyan etti: Hiç utanmadınız mı? Yazıklar olsun!

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği altısı büyükşehir 15 ilde 242 belediye başkanını daha belirledi.

Depremden sonra eleştirilerin odağındaki isim olan Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Parti Meclisi'nde yapılan oylama sonuçlandı. Savaş'ın adaylığı kesinleşti.

Gazeteci Fatih Portakal, CHP'nin Lütfü Savaş kararına isyan etti.

Portakal açıklamasında, 'CHP Hatay'da tarihi karar verdi. Tarihi karar diyorum. Çünkü Özgür Özel 'tarihi bir karar vereceğiz' demişti. Utanmazlık ya, hiç utanmadınız mı bu ismi açıklarken. Yüzünüz hiç kızarmıyor mu? Vicdanı olan bir tane adam yok mu içinizde? Yazıklar olsun size! diye çok sert tepki gösterdi.