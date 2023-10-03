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Politika

Portakal, skandal sözler sarf eden Ayşenur Arslan'a arka çıktı: İlkeli biri

Terör örgütü PKK'nın İçişleri Bakanlığına düzenlediği saldırı hakkında skandal ifadeler kullanan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, 'Hiçbir şey yapamadan ölünmez' ifadelerini kullanmıştı. Gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında serbest bırakılan Arslan'a CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal arka çıktı. 'Arslan vatansever bir insandır' diyen Portakal, 'Standardı olan, ilkeli bir habercidir. Arslan gibi haberciler sayesinde Türkiye'deki habercilik bu seviyede.' diye konuştu.

3 Ekim 2023 Salı 20:44 - Güncelleme:
Portakal, skandal sözler sarf eden Ayşenur Arslan'a arka çıktı: İlkeli biri
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Ayşenur Arslan, dün Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuştu. Tekerlemeler söyleyerek terör saldırısını anlatan Arslan, "Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölmek... Hiçbir şey yapamadan ölünmez." diye konuşmuştu.

FATİH PORTAKAL ARKA ÇIKTI

Fatih Portakal, Arslan'a arka çıktı.

Portakal, "Arslan vatansever bir insandır" diyen Portakal, "Standardı olan, ilkeli bir habercidir. Arslan gibi haberciler sayesinde Türkiye'deki habercilik bu seviyede." diye konuştu.

Portakal'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Arslan bir kadın olarak erkekleri bu sektörde yönetmiş, zor bir kadındır. Haberciliği de çok iyidir. Arslan'ın üstüne bir terörist ya da terör gömleği giydiremezsiniz. Bunu yapamazsınız. Arslan hepimiz gibi vatansever bir insandır. Habercilikte standardı olan ilkeli bir habercidir. Terör sevici demeniz mümkün değil. Aynı haber merkezinin içerisinde çalıştım, Arslan gibi haberciler sayesinde Türkiye'deki habercilik bu seviyede."

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